Stripper: – Vi er de virkelige feministene

Denne uken ble det kjent at Ritz restaurant og bar i Kirkenes inviterte til erotisk show med kvinnelig stripper 8. mars. Etter sterk kritikk fra kvinneorganisasjoner ble showet til slutt avlyst, men ikke alle er enige i avgjørelsen.

Stripperen og bloggeren Christina Lægreid, mener showet aldri skulle blitt avlyst.

– Jeg hadde stolt stått fram og opptrådt på kvinnedagen, fordi jeg er en kvinne som står opp for meg selv og mine valg.

Stripperen og bloggeren Christina Lægreid synes kvinnegruppene er selvmotsigende når de uttaler at kvinner ikke kan bestemme over egen kropp.

De virkelige feministene

Ifølge Lægreid er det av alle yrker, nemlig strippere som virkelig kan kalle seg selv for feminister.

Hun synes kvinnegruppene er selvmotsigende når de uttaler at kvinner ikke kan bestemme over egen kropp.

– Disse feministgruppene gjør så mye bra i verden når det kommer til å kunne bestemme over egen kropp, blant annet i saken om abort, men så går de imot seg selv når kvinner plutselig ikke skal få bestemme over egen kropp når det kommer til yrke.

Flere reagerte kritisk til at det skulle arrangeres strippeshow på 8 mars. Foto: Collage av skjermdump fra Facebook

Gammeldags syn

IDIOTISK: Jorunn Friis Reset mener ingen bør dra på et «sånn idiotisk arrangement». Foto: Privat

En av dem som var kritisk til arrangeringen av striptease på kvinnedagen var Jorunn Friis Reset, organisasjonssekretær for den feministiske organisasjonen Kvinnefronten.

Friis Reset synes arrangementet var provoserende og en latterliggjøring av kvinnekampen.

– Kvinnene som driver med striptease, har ofte få andre valg. Det er ofte fattige kvinner, kvinner fra andre deler av verden. Der utnyttes kvinner og kvinnekroppen, sier Friis Reset.

Det er ikke stripper Christina Lægreid enig i.

– Dette blir sagt av personer med null peiling. Det er som om jeg skulle påstå at dem som lager klær i Norge så vidt får nok lønn til å kunne leve av, fordi jeg har sett at det er slik det er i utlandet.

Lægreid sier man ikke kan sammenligne utenlandske strippeklubber med norske, da det vil være for store forskjeller. Hun mener at alle i Norge har et valg.

– Vi er alle kvinner som gjør dette av fri vilje og som elsker det vi holder på med, sier den norske stripperen.

Lægreide tror man fortsatt har gammeldagse holdninger til stripping fordi det nesten bare er utenlandske dansere i bransjen, noe som ifølge henne gjør at ingen står opp og snakker strippernes sak.

Fokus på trygg arbeidsplass

Magnus Saxon Morland, daglig leder av String Showbar har jobbet i bransjen i over 25 år, han mener at folk må tilegne seg mer kunnskap før de kommenterer på tematikken. Foto: String Showbar

Magnus Saxon Morland, Christinas Lægreids sjef og daglig leder hos String Showbar, mener at de som ønsker å uttale seg om yrket må tilegne seg kunnskap om teamaet først.

Ifølge Saxon Morland ønsker bransjen at det skal være trygt for sine ansatte. Han har tidligere vært på kurs om traficking.

– Vi deltar hvert år på en stor messe i USA for hele stripteasebransjen. Sist var det representanter fra FBI som foreleste om hvordan vi skal kunne bekjempe og gjenkjenne trafficking. Vi som driver seriøst i denne bransjen har stort fokus på at dette skal være en trygg arbeidsplass som man kan trives med i mange år.

Saxon Morland mener det er uheldig om noen finner det provoserende at det arrangeres strippeshow på 8 mars, men han synes kommentarene som har kommet i ettertid er beklagelig.

– Kommentarer om at det er «ett idiotisk arrangement» synes jeg er trist og lese. I 2019 burde vi ha kommet lenger i å kunne respektere forskjellig livssyn og valg. Og det gjør i hvert fall ikke hverdagen til de jentene som ønsker og gjøre denne jobben noe bedre.