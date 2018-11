Straffedømt villaks-forkjemper: Angrer på at vi ikke politianmeldte Grieg med en gang

Dommen fra Alta tingrett onsdag plusser på 3000 kroner i saksomkostninger, fordi Frödin ikke godtok forelegget han fikk.

Det var i juli i fjor at Frödin svømte bort til laksemerdene for å filme. Hensikten var å bevise at oppdrettsnæringa skader miljøet og plager fisken.

Det mener Frödin at han lyktes med.

– Om jeg angrer noe, må det være at vi ikke politianmeldte Grieg Seafood med en gang for vanskjøtsel og dårlig dyrevelferd. Det så fælt ut, sier Mikael Frödin.

– Det var misdannelser av gjellelokk, åpne sår og harde luseangrep. WWFs fiskehelseekspert var svært kritisk til hvordan disse fiskene så ut.

Ikke nødrett

Frödin erkjente at han hadde brutt reglene ved å filme nær anlegget. Det store spørsmålet i Alta tingrett var om han kunne slippe straff med henvisning til nødrettsbestemmelsen i straffeloven.

Men retten svarer klart nei: Å skaffe usensurerte bilder er ikke en handling som kunne redde villaksen, ifølge dommen.

«Det er ikke tvilsomt for retten at det er den miljøpolitiske debatten som er tiltaltes primære hensikt ved handlingen – et slags PR-stunt», heter det.

Detter Mikael Frödins omstridte video fra en merd ved Grieg Seafoods oppdrettsanlegg i Altafjorden. Du trenger javascript for å se video. Detter Mikael Frödins omstridte video fra en merd ved Grieg Seafoods oppdrettsanlegg i Altafjorden.

Retten mener han kunne skaffet dokumentasjonen på lovlig hvis. Frödin er uenig.

– Hvis loven sier at man ikke får se etter selv, er vi prisgitt at bedriften selv gir korrekt informasjon. Når vi nå vet hvordan det ser ut, vet vi jo at deres egne opplysninger ikke stemmer.

Frödin viser til at forskerne har dokumentert genetisk forurensing av Alta-laksen, og hevder at økosystemet i Altafjorden er på vei til å kollapse på grunn av oppdrettsnæringa.

Grieg: Urimelig påstand

Det siste avviser samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood tvert.

– Da kan du spørre hvor den dokumentasjonen kommer fra. Vi i havbruksnæringa vil være svært interessert i å lese kildene han bruker.

Pedersen mener påstanden om at selskapet burde vært politianmeldt, faller på sin egen urimelighet.

– De såkalte bevisene hans har vært vist i den samme rettssaken der han ble dømt for en straffbar handling. Hvis noen hadde ment at det var grunn til å snu hele saken 180 grader, hadde de vel gjort det.

Pedersen mener de syke fiskene Frödin filmet var enkelte unntak, slik man finner i all husdyrproduksjon.

– Alt vi har av dokumentasjon rundt anlegget på det tidspunktet, forteller at fisken var i svært godt hold.

Mulig anke

Frödin sier at han ikke vil anke bare for å få mer oppmerksomhet om saken, men så langt mener han at det finnes gode juridiske grunner til å ta saken videre.