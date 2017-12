Stortinget: Nei til akuttsykehus i Alta – ja til storfylke

Etter en lang dag i Stortinget torsdag, hvor en rekke representantforslag skulle debatteres og vedtas, ble den siste avstemningen gjennomført klokken 01.20.

Den gjaldt utredning av ny sykehusstruktur i Vest-Finnmark.

Resultatet var klinkende klart: Nei til nytt akuttsykehus i Alta, tross Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som stemte for dette.

– Det er verken faglig eller økonomisk grunnlag for å etablere flere sykehus i Finnmark. Sykehusene i Finnmark har allerede problemer med å rekruttere og beholde fagfolk, og jeg vil ikke gjøre noe som kan svekke fagmiljøene ytterligere, sa helseminister Bent Høie (H) i sitt innlegg.

Det ble en svært lang dag for stortingsrepresentantene Marianne Haukland (H), Sveinung Stensland (H) og Vetle Wang Soleim (H). Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Han fikk støtte fra partifelle og stortingsrepresentant, Marianne Haukland (H) fra Alta, som fryktet at en utredning ville sette det planlagte nærsykehuset i Alta på vent.

– Vi er imot å stoppe en sårt trengt utbygging i Alta og i Hammerfest. Vi trenger flere og bedre sykehustjenester i Alta, sa hun.

Ikke hensyn til pasienten

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp), også fra Alta, ønsket på sin side utredning. Han mente det tas for mye hensyn til etablerte strukturer og arbeidsplasser, heller enn til pasientene.

Han dro fram eksempelet der pasienter må bytte ambulanse på Skaidi, midt mellom Alta og Hammerfest.

– Når man på en parkeringsplass uten skjerming for nedbør, vær og vind, blir løftet ut av en ambulanse og inn i den andre, er det ikke hensynet til pasienten som ligger til grunn, sa han.

Stortingsrepresentant fra Finnmark Bengt Rune Strifeldt (Frp) talte for et nytt sykehus til Alta. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Til iFinnmark sier varaordfører i Alta, Anita Håkegård Pedersen, at hun er skuffet over at Frp som gikk til valg på dette.

– De har virkelig fått folk til å stemme på seg for å få sykehus. Jeg er skuffet over at de ikke klarer å få mer ut av det, sier hun.

Nytt storfylke

Den andre saken som skapte stor spenning var forslaget om reversering av regionreformen. Rundt midnatt ble dette forslaget, som forventet, nedstemt.

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, er svært fornøyd.

– Jeg tror mange fylkespolitikere er glade for at omkampenes tid nå er forbi. Jeg ser fram til å bygge sterke fylker til glede for innbyggere og for næringsliv, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er svært fornøyd med utfallet av voteringen. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

At det har vært stor uenighet og diskusjoner mellom fylkespolitikerne i Finnmark og Troms, mener han er naturlig i spørsmål om både navn og lokalisering av fylkeshovedstaden.

– Jeg forventer at fylkespolitikerne i Troms og Finnmark nå finner løsninger – de må være rause mot hverandre. Jeg har gitt et klart råd om å ta hensyn til hele fylket – alt kan ikke ligge ett sted.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, synes på sin side det er uforståelig at regjeringspartiene med Venstre og KrF går inn for storfylket.

– Det virker som det har gått prestisje i saken. Man presser dette gjennom selv om ingen er begeistret for det, sier han.