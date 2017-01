Etter et brudd på en fiberkabel utenfor kysten av Varangerhalvøya i Finnmark er 3500 innbyggere uten telefonnett, mobilnett og internett.

Også nødnettet på land og til havs, er ute av drift som en følge av kabelbruddet natt til tirsdag.

Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, sier situasjonen er prekær for alle fiskere som er utenfor nødnett i Barentshavet nå. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Når vi tenker på årstiden hvor det er mørkt, svart og vinter, så er det ekstra prekært at vi ikke har kommunikasjonsmuligheter som er nødvendig med tanke på sikkerhet, sier leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen.

Varsling fra skip til skip

Han er selv på tur ut på havet i dag med sin fiskebåt inn i området i Barentshavet som nå ikke har nødnett.

– Vi fiskere er jo hardhauset, men når du er i et område uten dekning og du er alene, blir du ekstra var. Det en ekstra belastning uten tvil, sier Hansen.

Alle fartøy til havs har mulighet til melde på kystradioen om de skulle være i nød. Kystradioen melder så videre til hovedredningssentralen som eventuelt igangsetter en redningsaksjon.

Mange fartøy befinner seg nå i området i Barentshavet som ikke har nødnett. Skjermdumpen er tatt 14:00. Foto: Skjermdump: Marinetraffic

Nå er alle fartøy i et stort område i Barentshavet nord for Varangerhalvøya uten denne muligheten. Dette er også et område der mange fiskefartøy er aktive nå på vinterhalvåret.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, håper nødnettet kan være oppe å få igjen iløpet av natten. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Dette er alvorlig. Kommer det et skip i nød, så er vi avhengig at man varsler fra skip til skip, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

11 av de 16 sendere som kystradioen bruker nord på Varangerhalvøya er ute av drift.

Telenor har fått hjelp av blant annet Forsvaret og Kystverket som nå lytter på sine skip som er ute på Barentshavet.

Det er Vardø Radio som lytter til nødsignalene i Barentshavet døgnet rundt.

– Problematikken er ute ved storhavet. Selv om vi kan lytte til nødsignaler tar det lengre tid hvis det skulle skje noe, sier stasjonssjef hos Vardø Radio, Hans Michael Østnell.

M/S Nordkabel er nå i gang med å reparere fiberkabelen utenfor Hamningberg nord på Varangerhalvøya. Foto: privat

– Systemet er sårbart

Et kabelskip forsøkte i går å reparere kabelbruddet på fiberkabelen som ligger til havs, men uvær gjorde at de måtte vente til i dag.

Nå har kabelskipet lokalisert bruddet og er i gang med reparasjonen. Operasjonen er svært komplisert ifølge dekningsdirektør Amundsen som ikke kan si noe om årsaken til bruddet enda.

Telenor håper at kabelen er reparert en gang i løpet av natten. Da vil nødnettet være oppe igjen.

Tilbake i fiskebåten er Roger Hansen svært kritisk til sikkerheten til nødnettet som han og så mange andre fiskere er avhengig av.

– Situasjonen er bekymringsfull. Dette viser hvor sårbart systemet er. Vi er nødt til å sikre oss slik slike situasjoner vi er oppe i nå ikke skjer i framtiden, sier Hansen.