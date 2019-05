Stort engasjement for å få Gísli hjem

Gisli Thor Thorarinsson (40), som ble drept i Mehamn 27. april, døde av blodtap etter å ha blitt skutt i låret.

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten i forbindelse med drapet i Mehamn i Finnmark.

Familiens bistandsadvokat, Edel Olsen, forteller at det å sende han hjem til Island koster i underkant av 50.000 kroner.

På grunn av dette har familien satt i gang en spleis-aksjon. Her har det til sammen kommet inn 41.200 kroner. I tillegg til denne aksjonen har det vært et lignende spleiselag på Island.

Dermed ser det nå ut til at den drepte islendingen kan bli fraktet hjem slik at han kan begraves på Island.

Edel Olsen er bistandsadvokat til familien til Gísli Thor Thorarinsson. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Overveldet av responsen

Susann Helen Ørjansdatter Paulsen har ledet spleis-aksjonen på vegne av avdødes samboer, Elena Undeland. De er overveldet av responsen.

– Det virker som alle har lyst til å hjelpe og bidra, sier Paulsen.

Videre beskriver hun Gisli som en mann som hadde stå på-vilje og et varmt hjerte.

– Han var en kjempeviktig person i samfunnet. Han jobbet for å få opp et musikklag i ungdomsgruppa. Han var en mann med arbeidsvilje uten like, og han stod på.

Susann Helen Ørjansdatter Paulsen satte igang en spleisaksjon for å få den drepte islendingen Gísli Thor Thorarinsson hjem. Foto: privat

– Spekulasjoner

Bistandsadvokat Olsen sier det har vært mange reaksjoner på drapet.

– Det er vanlig å reagerer med sjokk når det blir begått et drap. Det er mye følelser og spekulasjoner om hva som kan ha skjedd og motiv, sier Olsen.

– Nå skal politiet fortsette med det de gjør og etterforske videre for å kartlegge hva som har skjedd.

Gísli Thor Thorarinsson etterlater seg samboer og to stebarn. I beskrivelsen for pengeinnsamlingen skriver samboer Elena Undeland om tapet.

«Gísli Thor, mitt hjerte, så snill og god, verdens beste kjæreste og stefar. Mitt alt.

Gísli Thor ble brått revet bort fra oss lørdag. Det vil koste mye penger å flytte Gísli til hans siste hvilested, han skal bisettes på Ísafjörður på Island.»

Samboeren til avdøde Gisli, Elena Undeland, sier til iFinnmark at støtten har vært et lyspunkt i sorgen.

– Jeg er så imponert over alle som har vært snille mot meg og tatt vare på meg og på mine barn, sier hun til avisa.

DRAPSSTED: Denne boligen i Mehamn ble åsted for drap 27. april. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Skaffet seg våpen samme dag som drapet

Politiet i Finnmark opplyser at ingen av de involverte var registrert med våpen, men at siktede tilegnet seg et våpen samme dag som drapet skjedde.

– Temaet rundt våpen er selvfølgelig et punkt vi ser på i vurderingen av om dette er et forsettlig drap eller om det er som følge av en ulykke, sier Torstein Pettersen, avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Politiet mener selv de begynner å få et godt bilde av hva som kan ha skjedd, men at det er for tidlig å si om det er en klar sak.

– Begge siktede ble avhørt forrige uke og har gitt en sammenhengende forklaring. Det er ikke planlagt flere avhør med en gang, men det er åpenbart behov for det senere i etterforskningen, sier Pettersen.