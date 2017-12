Stopper ikke sammenslåing: – Kjempefordel med makt i nord, sier Høyre

Stortingets avstemning om å stoppe sammenslåingen av Troms og Finnmark er ventet først rundt midnatt, men debatten ga ingen signaler om at de siste optimistene i Finnmark har noe å glede seg til.

KrF var en stund ansett som en joker, men partileder Knut Arild Hareide bekrefter overfor NRK at de ikke ville være med på noen reversering.

Stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) fra Alta er positiv til reformen og frykter ikke at Finnmark blir en lillebror.

– Finnmark har mye å tilby, blant annet at det største uutnyttede næringspotensialet i Norge ligger i Finnmark.

Hun mener det er en fordel at fylkene nå kan stå sammen og få mer gjennomslagskraft nasjonalt som en region.

– Flere statlige oppgaver skal flyttes ned. Oppgaver som i dag avgjøres i direktorater, hvor vi kun har innspillsmuligheter, skal flyttes ned på et politisk nivå. Det betyr at de regionale politikerne får mer ansvar. Det tror jeg er en god utviklingsmulighet for Finnmark og Troms, sier Marianne Haukland.

Må gjøre det beste ut av det

– Jeg syns det er unorsk å innføre tvang når man er uenig, og jeg kunne ønske at man i større grad lyttet til befolkningen, sier Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet.

I utgangspunktet støttet Arbeiderpartiet en fylkesreform, men etter å ha vurdert innholdet ble partiet motvillige til å støtte tvangssammenslåingen, sier Sjåstad.

– Da vi så at det ble en innholdsløs reform som i større grad har hatt fokus på sentralisering enn oppgaveløsning, så ønsker vi ikke at det brukes tvang.

I forrige uke trakk Finnmark seg fra forhandlingene da delegasjonen ikke klarte å bli enig med Troms om styrkeforholdet i en felles nemnd som jobber videre med sammenslåingen.

– Jeg tror det kommer til å gå bra, men det kommer til å bli krevende, sier Sjåstad.

– Akkurat nå blir det mer å slåss for det etablerte fremfor å tenke utvikling og vekst.

Sp: Prestisjesak

I nord har Senterpartiets representanter fått kritikk fra blant annet Miljøpartiet De Grønne for å ville legge all ledelse til Tromsø, stikk i strid med den desentraliserte politikken de hevder ellers.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum synes det er uforståelig at regjeringspartiene sammen med Venstre og KrF går inn for storfylket.

– En biltur fra Kirkenes til Tromsø tar fort 15 timer. Det er en region som blir like stor, for ikke å si større, enn Irland, med enorme avstander. Det virker som om det har gått prestisje i det, hvor man presser det gjennom selv om ingen er begeistret for det, sier Vedum.