Statnett vil bygge gasskraftverk der vindmøller er verdens mest effektive

Erfaringene fra vindkraftverket på Raggovidda som i to år har forsynt østfylket med kraft ligger til grunn for at Varanger kraftvind gjerne vil satse videre på vindkraft også ved større industrisatsinger i regionen.

Daglig leder Tore Martinsen i selskapet sier de så langt ikke har funnet noen eksempler i hele verden på at noe vindkraftverk yter mer enn nettopp anlegget på Raggovidda.

– Det betyr at det blir relativt billig kraft, forteller han.

– Blir for dyrt

Men Statnett mener vindkraftutbygging blir for dyrt.

Tore Martinsen er leder i Varanger kraftvind. Foto: Lene Stavå/Varanger Kraft

Selskapet skriver i en rapport at gasskraft kan bli løsningen for Øst-Finnmark, fordi å bygge nye kraftlinjer på land koster mye penger. En ny linje til Øst-Finnmark må enten bygges fra Skaidi vest i fylket, eller fra Finland. Dette vil koste over seks milliarder kroner, ifølge analysen til Statnett.

Men dette skjønner ikke de som i dag driver vindkraftverket i Berlevåg.

– Det er vanskelig å forstå. Vindkraft er betydelig billigere å bygge ut enn gasskraftverk, og miljøregnskapet går iallfall ikke opp, sier Tore Martinsen.

LES OGSÅ: Japan vil ha energi fra Finnmark

Ledningsnettet er utfordringen

Varanger kraftvind har konsesjon til å produsere 200 megawatt (MW) vindkraft i året. Foreløpig har de bygget ut 45 MW. Men for at de skal kunne bygge ut mer må linjenettet i Øst-Finnmark knyttes til resten av kraftnettet i Norge.

– Slik det er i dag kan vi ikke drive noe industriutvikling som krever store kraftmengder, sier Martinsen.

Han mener vindkraft kan være løsningen for en industriutvikling i regionen forutsatt at ledningsnettet både kan handtere eksport av overskuddskraft og import av kraft i perioder der det er nødvendig.

Vadsø-ordfører Hans-Jakob Bønå. Foto: Sidsel Vik

Ordfører Hans-Jakob Bønå i Vadsø mener at å binde kraftnettet i Øst-Finnmark sammen med resten av landet er livsviktig for en framtidig utvikling i regionen.

Samla krav

– Alle ordførere i kommunen i Øst-Finnmark står samla i kravet om en bedre kraftlinje. Vi kan ikke sitte og se på satsinga i olje- og gassbranssjen samtidig som det signaliseres at man ikke skal bygge ut ledningsnettet i regionen

Nå må sentrale myndigheter slå neven i bordet og si at dette godtar man ikke, sier Bønå.

Vadsø-ordføreren får støtte fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen, som sier at Øst-Finnmark må knyttes til resten av det landbaserte kraftnettet.

– Hårreisende

Fagsjef Hallstein Havåg i Bellona karakteriserer gasskraftplanene som hårreisende.

I et intervju med Teknisk ukeblad sier han at potensial for vindkraft er stort.

– Det er hårreisende å foreslå å bygge et gasskraftverk og vil være en katastrofe for klima og miljø, sier han.