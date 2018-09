Startet bitcoinfabrikk i et fiskebruk: – Her er det ingen «russiske troll»

På kaia i Vardø har det russiskeide selskapet Arctic Catch i nesten ti år drevet med foredling av fisk. Men det er ikke det eneste de livnærer seg av.

I forrige uke skapte bedriften overskrifter fordi det pågår bitcoinproduksjon i det samme anlegget.

Fabrikken er i synslinje ikke langt fra den nye amerikanske militær-radaren Globus II. Den har tidligere blitt pekt ut som en mulig trussel og konfrontasjon mellom USA og Russland.

Politiets sikkerhetstjeneste sier det er vanskelig å svare på om den nye bitcoin-fabrikken utgjør en sikkerhetsrisiko.

Igor Smirnov benekter at de driver med etterretningsvirksomhet rettet mot det militære anlegget.

PST har tidligere hatt samtaler med en russiskeid bitcoin-fabrikk i Alvdal, og eier av Arctic Catch inviterer til det samme i Vardø.

– De vil finne datamaskiner, og det er det. Her er det verken lytteutstyr, hackere eller «russiske troll». Det er overhodet ikke utstyr som kan benyttes til å overvåke norske eller andre staters militæranlegg, sier eier Igor Smirnov.

Det er kort avstand fra det russiske datasenteret til militære radaranlegg i Vardø. Det er helt uvesentlig, mener eier av Arctic Catch, Igor Smirnov. Foto: Bård Wormdal / NRK

Store tørrfiskplaner

Smirnov har selv tatt kontakt med PST etter oppslaget, og fått bekreftet at det ikke finnes noen mistanke eller etterforskning rettet mot Arctic Catch.

Arctic Catch forklarer at det er logiske årsaker til at de har startet opp akkurat i Vardø. Blant annet at norske strømpriser generelt er lavere enn i Russland, og dermed gir et tilfredsstillende overskudd.

De er også interessert i biproduktet fra dataparken, nemlig varmen som dataparken gir.

– Denne varmen kan benyttes til tørking av tørrfisk, hvilket vi nå vurderer å starte med. Det vil i så fall bli en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig form for innendørs tørrfiskproduksjon enn det som drives i Norge fra før, sier Smirnov.

En vanlig forretningsmann

Oppstarten av bitcoin-produksjonen har likevel ikke vært helt uproblematisk. Datamaskinene er midt inne i bygningen, og avgir mye varme til produksjonslokalene.

I forrige uke var Mattilsynet på inspeksjon, og flere steder ble det målt 30 varmegrader på fiskebruket.

Det er ikke heldig for fisken og krabben i lokalet, som trives best mellom 10 og 12 grader.

Arctic Catch innrømmer at dette er problematisk, men ser optimistisk på å utnytte varmen til miljøvennlig tørrfiskproduksjon.

Smirnov fortviler over hvordan hans bedrift har blitt framstilt, og poengterer at det ofte etterlyses oppstart av næringsvirksomhet i Finnmark.

– Jeg er en helt vanlig forretningsmann som forsøker å skape positiv næring i Vardø. Det skulle normalt vært oppfattet positivt, hadde jeg bare ikke vært utlending, sier Smirnov.