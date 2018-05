– Det eneste riktige er at Nordkapp kommune omsider må få tatt tilbake denne grunnen. Det mener folket her, sier Tore Fosse.

Om lag 250.000 turister besøker Nordkapplatået lengst nord i Norge hvert år. Men det er ikke Nordkapp kommune som nyter godt økonomisk av det. Finnmarkseiendommen (FeFo) eier området, og gir Rica Eiendom og Scandic muligheten til å drive turisme på platået – noe de tjener store penger på.

– Det er ingen logikk i at det skal sitte noen andre og forvalte denne naturressursen og turistattraksjonen på Nordkapp. Det er ingen logikk i at det skal sitte et styre i Finnmarkseiendommen og forvalte dette på vegne av hele Finnmark. Det henger ikke sammen, mener Tore Fosse.

Tore Fosse, tidligere varaordfører i Nordkapp for SV, tror ikke folket kommer til å gi opp. – Endelig har vi fått en sak vi kan samles om. Det har vært 20 år med nedskjæringer og kutt på alt mulig. Nå er jeg klar til å ta kampen om Nordkapplatået sammen med de andre her. Jeg tar ikke et nei for et nei. Det tror jeg heller ikke de andre innbyggerne gjør, sier Fosse. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Kommunen kutter og kutter

For én uke siden var Fosse blant initiativtakerne til facebookgruppen «Nordkapplatået – Vår identitet! Vår eiendom! Vår Framtid!». Til nå har gruppa fått over 3500 medlemmer.

– Kommunen vår er ikke veldig rik. Barnehager legges ned. Det kuttes og kuttes. Samtidig bor vi tre mil fra en verdenskjent turistattraksjon. Og vi får ikke en krone av pengene som håves inn og som ruller inn på platået, sier Kjersti Røst, en av den andre engasjerte bak facebookgruppen.

– Det er vårt platå. Og slik har folk kjent på det i alle de år. At Nordkapp kommune står utenfor er helt sykt, utdyper Røst.

FeFo vil ikke selge

Mange av innbyggerne i Nordkapp – og mange andre – bryr seg altså om å få Nordkapplatået tilbake til kommunen. Politikerne har prøvd å kjøpe eiendommen tilbake. Men trolig blir det vanskelig for dem å få viljen sin.

– Vi tenker i et evighetsperspektiv. Vi ønsker at eiendom skal være i fellesskapets hender. Derfor har styret vedtatt at vi ikke selger eiendommen, sa Eirik Palm, kommunikasjonssjef i FeFo, til NRK i april.

Det er ikke bare innbyggerne i Nordkapp som kjemper for at kommunen skal nyte godt av Nordkapplatået. Det samme gjør utflyttere og folk som jobber eller har jobbet der, forteller Kjersti Røst. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Gir aldri opp

Denne beskjeden til tross: Innbyggerne i Nordkapp gir ikke opp.

– Vi tar ikke et nei for et nei. Folkets vilje må ha noe å si. FeFo sier at de ikke vil selge. Men jeg er sikker på at de gjør det om de vil. Folk her oppe flirer av argumentasjonen til FeFo, sier Kjersti Røst.

Gjengen bak «Nordkapplatået – Vår identitet! Vår eiendom! Vår Framtid!» har allerede hatt en markering 1. mai. Og flere arrangementer kommer fremover.

– Det er veldig artig å se engasjementet for denne saken. Nordkapplatået er vår identitet. Det er vår fremtid. Og det er vår eiendom, varsler en kampklar Tore Fosse.