Tirsdag kveld møtte den spiondømte nordmannen Frode Berg pressen etter nesten to år i russisk fangenskap. Berg fortalte blant annet at han følte seg ført bak lyset av personer med tilknytning til den norske E-tjenesten.

Berg sa også at saken mot ham enten var avtalt spill fra norsk og russisk side, «eller en etterretningsskandale av dimensjoner».

Da Berg møtte pressen brukte han også mye tid på å fortelle hvor preget hjembyen hans er av å være gjenstand for oppmerksomheten til to etterretningstjenester.

Dette var også bakteppet for avgjørelsen hans om å takke ja på spørsmål fra E-tjenesten om å hjelpe dem.

– E-tjenesten i Kirkenes er overalt, den er rundt oss, og de var en del av mitt arbeidsmiljø. Det oppdraget jeg ble spurt om å gjennomføre ble framstilt på en slik måte at jeg ikke hadde noe problem med det. Jeg kan ikke gå inn på hvorfor, men det er helt klart at min gamle arbeidsplass, Grensekommissariatet, det var utelukkende å drive med etterretningsvirksomhet, sier Berg.

Russere som holder torgsalg er en vanlig affære i grensebyen Kirkenes. Folk og varer flyter over grensen. Også etterretningstjenestene i de to landene er svært aktive her, ifølge Frode Berg. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vil understreke oppdraget

Frode Berg var grenseinspektør i Kirkenes i en årrekke før han pensjonerte seg i 2014. Men hans gamle arbeidsgiver gir et helt annet bilde av hva som er arbeidsoppgavene der.

Grensekommissær Roger Jakobsen støtter Frode Berg i at E-tjenesten er godt synlig i Kirkenes, men vil ikke være med på at Grensekommissariatet selv driver etterretning, slik som Berg sier. Foto: Politiet

– Grensekommissariatet tilhører justissektoren, det har vi alltid gjort. Vårt oppdrag er å se til at grenseavtalene mellom Norge og Russland overholdes, og så skal vi forebygge brudd på de samme avtalene. Det er det vi holder på med, sier grensekommissær Roger Jakobsen.

– Så det Frode Berg sier om at Grensekommissariatet driver etterretning, det er feil?

– Jeg vil ikke kommentere hans pressekonferanse og det han har sagt, jeg vil bare understreke hva som er vårt oppdrag, og hva vi holder på med, sier Jakobsen.



– E-tjenesten skal ikke operere med press

Jonas Gahr Støre (Ap) går ut fra at E-tjenesten nå går gjennom rutinene sine. Foto: Vidar Ruud / Scanpix

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet mener det er viktig å ettergå hvordan E-tjenesten har operert i lokalsamfunnet i Sør-Varanger.

– Det skal ikke være sånn at det opereres med press, men at etterretningstjenesten har kontakt med nordmenn som har kontakt med verden utenom synes jeg ikke er urimelig. Men det må skje på en måte som er tillitsfullt og tar vare på de personene som kontaktes, sier Støre.

– Han sa han ble lurt og presset av representanter for den norske etterretningstjenesten, hvordan reagerer du på det?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, men han er jo en voksen mann som har tatt sine avgjørelser. Men jeg går ut fra at etterretningstjenesten går gjennom sine rutiner etter en erfaring som dette. Vi trenger en etterretningstjeneste og vi trenger at den opptrer ryddig og profesjonelt, og når noe sånt skjer så må de gå grundig gjennom dette, sier Støre

Her forteller Frode Berg om spiondommen: – Jeg føler meg ført bak lyset Du trenger javascript for å se video.

E-tjenesten lett synlig

Grensekommissæren i Kirkenes gir Berg støtte i at E-tjenesten er lett å få øye på i lokalsamfunnet Kirkenes.

– E-tjenesten har et stort innslag i Kirkenes, og selvfølgelig er de en del av samfunnet. En virksomhet som har mange aktører er jo synlig, sier Jakobsen

I tillegg til at den norske E-tjenesten har full kontroll i Kirkenes, ble Frode Berg i løpet av sine år i russisk fengsel overbevist om at også russernes FSB (Føderalt Sikkerhetsbyrå) vet om det meste som skjer i den norske grensebyen.

– Det var ingen grunn til å benekte noen ting overfor FSB, for de visste jo alt, de ga meg navn på folk i norsk etterretning som jeg ikke kjente til, men som jeg etterpå har kunnet bekrefte riktigheten av. FSB har full kontroll i Kirkenes, sier Berg.



Ordknapp etterretningssjef

Etterretningssjef Morten Haga Lunde sier han har tillit til Stortingets EOS-utvalg sine undersøkelser. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Frode Berg-saken skal nå undersøkes, og E-tjenesten selv er meget ordknapp. Etterretningssjef Morten Haga Lunde skriver i en e-post til NRK at han avventer evalueringen som skal gjøres.

– Jeg har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg-saken, sier Lunde.

Utover dette ønsker ikke Lunde å kommenterer saken ytterligere.

EOS-utvalget bekreftet i helgen overfor NRK at de i lengre tid har gjort undersøkelser, og at de ønsker å snakke med Frode Berg.

Om deres funn blir lagt fram som en egen rapport for Stortinget, eller om det vil inngå i den årlige statusrapporten, er ikke kjent.

Innstilt på å snakke med EOS-utvalget

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes sier Berg er innstilt på å snakke med EOS-utvalget, men at han først og fremst har bedt om en dags hvile etter gårsdagens pressekonferanse. De to har avtalt å snakkes i morgen.

– Han var sliten etter pressekonferansen, sier Risnes, som forteller at Berg får oppfølging fra lege og psykolog fra Forsvarets mestringsteam i Oslo.

– Dette er et team som følger opp folk som har vært gjennom store belastninger. Frode kjente til dem fra før, og var glad for at de tok kontakt, sier Risnes.

– Hva som er bakgrunn med at han får oppfølgning av det teamet vet jeg ikke. Det er ikke tvil om at Norge føler et visst ansvar for ham, sier Risnes.

– E-tjenesten har ikke tatt kontakt

På gårsdagens pressekonferanse sa Berg at han ikke føler seg som en agent, men at han likevel føler seg sviktet av personer med tilknytning til E-tjenesten. Risnes sier E-tjenesten ikke har tatt kontakt for å kommentere Bergs uttalelser.

– De har ikke tatt kontakt på noen måte. Avtalen er at vi tar kontakt med dem, sier Risnes.

Ifølge Risnes vil det ta opp mot en uke før Berg, som nå er sammen med familien, returnerer til Kirkenes.

Grensekommissær Roger Jakobsen uttrykker glede over at Frode Berg har kommet tilbake til Norge.

– Jeg har ikke snakket med Frode, og har ingen forutsetninger for å si noe om hvordan dette har vært for ham, men han har uten tvil opplevd noe som har vært veldig skjellsettende.