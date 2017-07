Spinneren kan hjelpe barn og unge med ADHD

– Spinneren er faktisk noe som kan redde meg i enkelte situasjoner, sier Magnus Jackson Krogh.

Han er blogger, forfatter og holder foredrag om hvordan det er å leve med ADHD. Hans første møte med leketøyet var fra en ung publikummer under et foredrag.

– Jeg så ikke vitsen med spinneren med det første, sier Krogh.

Men i en mail fra den unge publikummerens mor endret dette seg. Hun fortalte at sønnen, som også har ADHD, hadde klart å holde konsentrasjonen under hele fordraget hans. Og det takket være spinneren.

– Det var da jeg skjønte at dette leketøyet er bra for veldig mange.

Det populære leketøyet spinnere er populære, men viser seg også å være bra for de som har ADHD. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Bedre konsentrasjon

Ansvarlig redaktør i ADHD Norge, Gry Lunde har fått tilbakemeldinger fra særlig unge og barn med ADHD om bedre konsentrasjon ved bruk av spinneren.

– Fenomenet er ganske nytt, og vi har ikke noe vitenskapelig forskning på at det fungerer. Men vi vet at mennesker med ADHD ofte trenger noe å "fikle" med, sier Lunde.

Derfor tror hun spinneren er et leketøy som passer godt for de med ADHD.

Gry Lunde syntes det er flott at deres medlemmer har fått et leketøy som bedrer konsentrasjonen, Foto: privat

Krogh kjenner seg igjen i det Lunde sier.

– Fordi jeg har diagnosen ADHD så liker jeg å fikle med ting hvis jeg skal konsentrere meg. Ofte blir det å fikle med telefonen eller trippe med foten. Men spinneren fjerner fokuset bort ifra det, sier bloggeren.

Den har vært helt avgjørende for at han nå skal klare å følge med på ting som skjer.

Like populær hos voksne

Butikkleder Tone Ek på Ringo Amfi Alta bekrefter at leketøyet er svært populært.

– Det er flest barn som kjøper produktet, men også mange ungdommer og voksne kommer inn for å kjøpe spinnere, sier Ek.

Tone Ek sier at det ofte kommer voksne som kjøper spinneren for å se hva barna deres holder på med. Foto: Julie Groseth / NRK

Krogh med flere tusen følgere på snapchat har den siste tiden fått mange videoer av voksne, både med og uten ADHD, som leker seg med spinneren.

– Det er helt tydelig at dette er noe som er like fengende for voksne som for barn, sier han.

Spinnere i skolen

Visse leker brer om seg som farsotter og noen husker kanskje jojo-bølgen på 1980- tallet. Nå er det altså spinneren som er inne.

Lunde sier det er bra at unge og barn med ADHD nå har en leke som også andre barn benytter seg av.

– Det gjør det litt mer allment, sier hun.

Krogh tror personer som ikke har ADHD, vil legge fra seg leketøyet med tiden.

– Men for oss som faktisk føler at den gjør en forskjell i hverdagen, så tror jeg spinneren har kommet for å bli, sier forfatteren.