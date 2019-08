Sp-politiker beskyldes for å spre rasisme – får advarsel

En rekke ganger har senterpartipolitikeren gitt uttrykk for sine tanker om innvandring på facebooksiden sin. Nå er han ilagt en «tydelig advarsel» fra Senterpartiet for flere av innleggene sine.

– På Facebook setter jeg ting på spissen for å få debatt, sa Steinar Furøy (Sp) til NRK tidligere i dag.

Furøy står på Hasvik Sps plass nummer to på valglisten, bak stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen. Dermed blir Furøy ordfører fram til stortingsvalget dersom Senterpartiet vinner kommunevalget.

Arbeiderpartiets fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech i Finnmark reagerer kraftig på innleggene da NRK forelegger ham dem. Han mener dette er rasisme.

– Det her er jo helt forferdelig, dette er holdninger en som stiller på lista til Senterpartiet ikke bør ha, det her er rasisme. Slikt må man slå hardt ned på, det er grusomt, sier Bech.

Tarjei Jensen Bech (Ap) mener utspillene til senterpartipolitikeren er rasistiske. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er jo spesielt å sammenligne trelim og muslim. Og det å se på innvandrere som en horde og et problem, det er jo holdninger som ikke hører hjemme noen steder, sier Bech.

Arbeiderpartipolitikeren i Finnmark mener Senterpartiet må vurdere Steinar Furøys framtid i partiet.

– Her har Senterpartiet en jobb å gjøre med å se på hvem som står på valglistene. At han kan bli ordfører i Hasvik hører jo ingen steder hjemme, sier Bech.

Trekker innleggene

NRK har kontaktet Senterpartiets stortingsgruppe om saken. De tok i sin tur kontakt med Steinar Furøy.

– Jeg kommer til å slette de innleggene, sier Furøy i ettermiddag.

Han går skarpt i rette med Bechs (Ap) påstand om at han fremmer rasisme.

– Jeg er ikke rasist på noen måter, jeg dømmer ikke folk ut fra religion eller hudfarge. Men den radikale islamen er reinhekla faenskap, rett og slett, som verden kommer til å slite med i masse tiår framover, sier Furøy.

Steinar Furøy (Sp) benekter kontant at han har fremmet rasisme. Foto: Stian Strøm / NRK

– De radikale grupperingene har sagt at de skal ta over storbyene i Europa, det er jo det som er målsettingen til mange av imamene som sitter i moskeene og oppfordrer til oppvigleri og trollskap, sier Furøy.

Han sier det ikke er første gang folk reagerer på måten han diskuterer innvandring på.

– Men når vi setter oss ned og prater så bruker folk å forstå.

– Problemet i Norge er at vi tar inn en masse folk som blir gående i fangeleire i flere år før det blir avgjort om de får være eller ikke. Mange asylsøkere får ikke lov å jobbe heller. Og da er vi med på å lage radikale grupperinger her i Norge, sier Furøy.

Fylkesleder Geir Adelsten Iversen i Finnmark Sp har ikke lagt merke til innleggene fra facebookvenn Furøy tidligere. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

– Uforenlig med medlemskap

Senterpartiet melder i ettermiddag at de ser på uttalelsene fra lokalpolitikeren som krenkende.

– Vi er blitt kjent med disse nå og har tatt direkte kontakt med Furøy som sterkt beklager disse postene på Facebook, og som ser at han ikke kan stå for slike holdninger og uttrykke seg slik som kandidat ved kommunevalget i Hasvik. Senterpartiet har i dag gitt Furøy en tydelig advarsel for uttalelsene og meddelt at slik opptreden for framtida er uforenlig med medlemskap i partiet, sier Geir Adelsten Iversen, fylkesleder i Finnmark Sp.

– Du er facebookvenn med Steinar Furøy, har du ikke tidligere merket deg disse innleggene?

– Jeg ser ikke på sånne innlegg, det er så mange ting som kommer både inn og ut at man følger ikke med på sånt, sier Iversen.