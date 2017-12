Søviknes: – Vi kommer til å nå målene i Parisavtalen

I dag, tirsdag, la Statoil fram plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.

– Dette er en festdag – julaften, 17. mai og bursdag samtidig, sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød.

Men ikke alle er like optimistiske som oljebransjen selv, og en rekke miljøorganisasjoner har meldt sin protest til at utbyggingen nå skal iverksettes.

Gaute Eiterjord, Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom, mener nye oljefelt vil torpedere klimaavtalen. Foto: Natur og Ungdom

– Dette feltet er en klimabombe uten like, sier Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener på sin side at utbyggingen av Johan Castberg ikke vil true Norges forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

– Vi skal ned med 40 prosent innen 2030. Det vi har ansvar for er utslipp knyttet til produksjonen på norsk sokkel fra olje- og gassvirksomhet, og der er vi allerede veldig gode. Vi har lavere CO₂-utslipp enn resten av verden, sier han til NRK.

– Selskapene jobber kontinuerlig med å få ned utslippene, og vi kommer til å nå målene våre etter Parisavtalen.

– Store inntekter til velferden

Oljeminister Søviknes poengterer hva dette prosjektet vil ha å si for sysselsettingen og kompetanseutviklingen i olje- og gassnæringen i de minst 30 årene Johan Castberg kommer til å være i drift. Prosjektet vil kreve 47.000 årsverk i gjennomføringsfasen, og 1700 årsverk i driftsfasen.

– I tillegg betyr dette store inntekter til velferden vår, sier han.

– Jeg er opptatt av at vi ser sammenhengen mellom de verdiene som skapes i olje- og gassbransjen, og de mulighetene vi har for å bygge ut alt fra barnehager, skoler, helse, eldreomsorg, og alle annen infrastruktur som omgir oss i hverdagen.

Både Søviknes og Rød i Statoil sier de har stor tro på Barentshavet, og antyder at det vil bli enda flere utvinningsprosjekter i området enn de tre som nå er satt i gang, inkludert Johan Castberg.

Johan Castberg-prosjektet blir det største offshore olje- og gassprosjektet i verden som blir besluttet utbygd i 2017, ifølge Statoil. Prosjektet har tidligere blitt satt på vent på grunn av høye investeringskostnader, men etter å ha slanket budsjettet, skal det utbygges. Foto: Statoil

– Veldig viktig for Norge

Johan Castberg-feltet er et av de største oljefunnene som er gjort i Barentshavet de siste årene, men på grunn av altfor høy prislapp i forhold til potensielle inntjeninger, har prosjektet med utbyggingen av feltet tidligere blitt utsatt.

Statoil og samarbeidspartnerne, Eni Norge og Petoro, har vært nødt til å tenke nytt for å få prosjektet på beina, og de har klart å redusere investeringskostnadene.

– Dette er veldig viktig for Norge, for Finnmark, og for norsk oljevirksomhet, sier Rød i Statoil.