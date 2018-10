Sosiale medier endrer friluftslivet

Det er ganske utrolig hvor mange som engasjerer seg i denne debatten. Dette handler ikke om deg eller deg personlig uansett hvor truffet du måtte føle deg. Dette handler om en utvikling av den rene arenaen natur og fri luft som er uheldig. Selvfølgelig er det plass til ALLE ute i den norske fjellheim uavhengig av hvordan du kler deg, sminker deg eller ter deg. Vil du dra på tur kun for å ta et bilde? BE MY GUEST. Det handler ikke om det. Dette handler om det å formidle hva som er realistisk og hva en kan forvente når en faktisk drar på tur. Dette handler om å formidle riktighet og kunnskap. Er det realistisk å gå på vintertur i treningstights? NEI. Er det realistiske å påføre maskara inni teltet hvis det er minusgrader? NEI. Er det realistisk at hver dag er en solskinnsdag? NEI. Hvorfor skal kun den perfekte siden av absolutt alt hele tiden fremmes? Hvorfor skal vi la utseende press ta over nok en arena når vi vet at det allerede er mange nok arenaer hvor vi skal være «pene nok» eller «fit nok». Skal vi lære bort at det å kle seg etter vær og vind er overvurdert fordi fine bilder alltid kommer i første rekke? Det er bra at folk kommer seg ut på tur uavhengig av hvordan de blir inspirert. Jeg er fullstendig klar over at de færreste lar seg friste av skitur i -40 eller av bustete hår som står til alle veier. Men ved å stille strigla og posert på alle bilder utendørs forteller du til omverden at turlivet er en lek hvor man verken blir svett, skitten eller sliten. Man blir ikke redd, kald eller våt. Man blir rett og slett bare bilde perfekt. Når en da tilsynelatende fersking skal på tur inspirert av det perfekte skal de få seg et slag i trynet, for livet er IKKE perfekt. Med mindre du er på Instagram, da.

(Kilde: Instagram-kontoen til Tonje Blomseth)