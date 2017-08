Sørøya: Trapper opp leteaksjon etter savnet kvinne

Kvinnen var på tur sammen med to venninner fra Sørvær til Nordsandfjorden da hun bestemte seg for å snu i 19.30-tiden. Men hun kom ikke tilbake til Sørvær som avtalt, og politiet ble kontaktet i 00.30-tiden. Kvinnen er etter alt å dømme tom for strøm på mobilen.

Kvinnen gikk fra Sørvær i Hasvik på Sørøya i østlig retning mot Nordsandfjorden.

Omfattende leting

Det var tett tåke, kraftig vind, regn og 11 grader i området.

To redningsskøyter og ett redningshelikopter deltok i natt i letearbeidet, men været var for dårlig til at man kunne gjennomføre effektiv søk fra lufta. Ved 10-tiden søndag hadde tåken lettet, slik at leteforholdene bedret seg. I tillegg ble det byttet mannskap. Nå er leteaksjonen trappet opp.

– Forsvaret bistår med to helikoptre. I tillegg har vi allerede et redningshelikopter i virksomhet i området, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen.

Leteaksjonen organiseres fra Breivikbotn, der dette bildet ble tatt søndag kveld. Foto: Marte Bjørnå / Sivilforsvaret

Redningshelikopteret som ble sendt ut fra Banak i natt, har returnert slik at mannskapet får hvile. Dette er erstattet med et helikopter fra Bristow, som til daglig er stasjonert i Hammerfest. Helikopteret har varmesøkende kamera.

Norske redningshunder melder på sin nettside at de nå bistår med hele ni hunder. Dette kommer på toppen av folk fra Heimevernet, Kystverket, Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Sivilforsvaret, Reinpolitiet samt lokale kjentfolk og brannmannskap.

Politiet etterlyser frivillige til å trappe opp leteaksjonen. Foto: Skjermdump fra Twitter

Letearbeidet konsentreres i terrenget rundt Nordsandfjorden, som ligger øst for Sørvær i Hasvik kommune, men politiet vurderer å utvide leteområdet.

– Vi kan ikke utelukke at hun kan ha gått videre østover. I tåka er det fort gjort å bli desorientert og gå i feil retning. Derfor kommer vi nok å lete i området øst for Nordsandfjorden, sier Syversen.

SNUDDE: Den savnede kvinnen var på tur på Sørøya og skilte lag med venninnene i 19.30-tiden. Hun er siden ikke kommet til rette. Foto: Andrè Bendixen / NRK

Leteaksjonen vil bli foreløpig avsluttet ved møkets frembrudd.

– Vi gjenopptar letingen når det lysner, rundt 01:30 natt til mandag, sier Syversen.

Vant til å være på tur

Den savnede kvinnen er i slutten av femtiårene, tur- og fjellvant og godt kledd. Hun er 1,50 meter høy og opprinnelig fra Korea, har sort hår og var kledd i sort bukse og blå jakke, og hadde blå ryggsekk.