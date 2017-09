Søker etter savnede i Tanaelva

Politiet har hatt spesialtrente hunder ved i Tanaelva, og flere har dem har gjort markeringer. Dykkere gjør derfor aktive søk i Tanaelva onsdag ettermiddag, ifølge politiets operasjonssentral i Finnmark politidistrikt.

– Vi har hatt syv hunder ute, og kvalitetssikret med at det er gjort utslag fra forskjellige hunder. Derfor sjekkes det grundigere ut, sier politiets operasjonsleder Svein Erik Jakoksen til ifinnmark.

Parallelt med dette er over 200 letemannskaper sving i bebyggelsen for å undersøke alt fra gamle fjøs til garasjer.

– Vi vil gå videre med et nytt søk i hus og garasjer og uthus i nærområder rundt bopelen til den savnede. Hensikten er å utelukke at Odd Henry Lahm kan ha tatt seg inn et sted, sier Innsatsleder i politiet Tommy Mikalsen.

Innsatsleder Tommy Mikalsen sier de ikke har noen konkrete spor etter 80 år gamle Odd Henry Lahm, som ikke er sett siden lørdag. Foto: Arne Egil Tønseth / NRK

Ingen konkrete spor

Det eneste sikre spor etter Odd Henry Lahm er at han var i sitt hjem lørdag. Vitner skal ha fortalt at de var i snakk med han denne dagen. Utover det har politiet ingen sikre opplysninger.

Dere har etterlyst vitner, har dere fått kontakt med dem?

– Vi har fått mange tips, og vi har vært i kontakt med en god del vitner. Men de vi har søkt etter i media, den bilen som var utenfor hans bopel lørdag, den har vi ikke fått melding fra. Vi vet ikke hvem som kjørte den. Vi har heller ikke fått kontakt en person som er observert med barnevogn i Seida-området i det aktuelle tidsrommet. Alle disse ønsker vi kontakt med.

Letemannskapet i Tana leter på spreng etter 80 år gamle Odd Henry Lahm. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Ingen mistanke om noe kriminelt

Parallelt med søket etter 80 år gamle Odd Henry Lahm, har politiet også etterforsket saken som en kriminalsak. Mikalsen sier politiet ikke har opplysninger som skulle tisi at det har skjedd noe kriminelt.

– Men vi utelukker det ikke. Vi jobber også med det sporet. Vi har ingen opplysninger på det nåværende tidspunkt som skulle tilsi at den savnede har blitt utsatt for noe kriminelt, sier Mikalsen.

I tillegg til letemannskap og hunder, bruker politiet helikopter og en drone. Det gir oversikt fra lufta.

– Utfordringen nå, når vi har holdt på så lenge, er at det er kaldt om nettene. Det gir bekymring i forhold til hvordan den savnede kan klare seg i så lang tid. I tillegg har han en helsetilstand som gjør at det blir mer utfordrende å finne han, sier Mikalsen.

Politiet vil i første omgang lete fram til det blir mørkt. Innsatsleder Tommy Mikalsen sier de etter det vil ta en vurdering på hvor lenge de vil fortette på lete.