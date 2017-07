Snøkrabbesaken kan ende i Haag

Det latviske fartøyet Senator ble i januar oppbrakt av Kystvakten og utvist fra norsk sokkel i Svalbardsonen etter at båten fisket snøkrabbe.

Regjeringen i Latvia vil trolig ta saken til Den internasjonale domstolen i Haag, skriver Fiskeribladet. Domstolen behandler tvistemål mellom stater.

Striden bunner i at EU utsteder lisenser til snøkrabbefiske som ikke anerkjennes av Norge. I april måtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) svare for seg i EU-parlamentet fordi de lurte på hvorfor Norge nekter EU-fartøyer å fiske krabben.

– Det er Norge alene som har autoritet til å lisensiere fiske av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel, sa fiskeriministeren på møtet. Allerede da ble det hintet om at saken kunne ende opp i Haag.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Latvias regjering har bestemt seg

Fiskeribladet siterer den latviske avisen Delfi, som skriver at justisministeren i landet vurderer å ta saken til domstolen innen september. Regjeringen hadde et lukket ministermøte tirsdag for å enes om hvordan de skulle stille seg til saken.

– Regjeringen har bestemt seg for å støtte fiskerne, og det er vi veldig fornøyd med, sier rederisjef Peteris Pildegovics i SIA North Star som eier Senator.

De fire båtene rederiet eier, har ligget til kai siden utestengelsen, og Pildegovics sier de taper 1 million euro hver måned båtene ikke er ute på fiske.

Litauisk selskap dømt

Tidligere i år ble et litauisk rederi dømt i Hålogaland lagmannsrett for tjuvfiske av snøkrabbe på norsk sokkel i Smutthullet i Barentshavet. Dommen stadfestet Norges kontroll over havbunnen i området. Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, som tilsvarer den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket.

– Dette er en veldig viktig dom. Med dette har vi kontroll over Norges del av kontinentalsokkelen i Smutthullet igjen, sa Lars Fause, som var aktor i saken, til NRK.

I Smutthullet er vannsøylen internasjonalt farvann, mens bunnen er tildelt Norge. Fordi snøkrabben lever på havbunnen, regnes den som en bentisk ressurs, i likhet med olje og gass. Derfor kan olje- og gasspørsmål bli problematiske hvis Norge gir seg i snøkrabbesaken.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– I utgangspunktet forbudt

– Fiske av snøkrabbe i norske områder er i utgangspunktet forbudt, men det gis dispensasjon om søkere har de rette forutsetningene for å drive snøkrabbefiske, sier kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, til NTB.

Det er fastsatt en kvote av fangsten på norsk kontinentalsokkel i Barentshavet i 2017 på 4.000 tonn. Så langt i år er det fisket opp 2.214 tonn snøkrabbe av 13 fartøy med løyve.

En kvote på 500 tonn er satt av til eventuelle avtaler med andre land, men hittil er det ikke inngått noen internasjonale avtaler.

I 2013 ble det fisket 189 tonn snøkrabbe, mot 3.100 tonn i 2015 til en verdi av 122 millioner kroner, ifølge Fiskeridirektoratet.

Snøkrabben, som kalles kongekrabbens lillebror, er rimelig ny i norsk farvann. Den ble først oppdaget i Barentshavet i 1996.