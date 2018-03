Snøkaos over hele Finnmark – Alle fjelloverganger er stengt

De siste dagers snøfall har ført til stor snøskredfare i nord. Det er faregrad fire, og det har i løpet av natten gått mange naturlig utløste skred.

I tillegg til mye vind har det ført til at hele 39 veistrekninger i Finnmark er stengt. Alle fjellovergangene er stengt, viser en oppdatert liste fra Vegvesenet.



Også i Troms er flere veistrekninger stengt på grunn av ras og rasfare. En oppdatering fra vegvesenet kl. 11.14 viser at totalt 20 veistrekninger er stengt.

På veitrafikksentralen i Region nord, meldes det om en hektisk torsdag formiddag. Trafikkoperatør Fredrik Nyland sier at det eller meste er stengt i Finnmark og Troms.

– Det er ikke mye åpent nå. Det er stort sett stengt over alt. Det er lenge siden det har vært så her mye samtidig, sier han til NRK.

Han sier at personer som skal ut i trafikken må følge med på trafikkmeldingene og at de må ha med seg mat, drikke og varme klær.

– Blir man stående, så er det umulig å si når man kan komme seg videre igjen, sier han.

Nytt obs-varsel

Veitrafikksentralen er i løpende kontakt med Meteorologisk institutt, og at det har kommet et OBS-varsel for vestlige deler av Finnmark.

– Det kommer til å blåse opp til liten storm. Det er stedvis mye vind og dårlig vær. Været er uberegnelig, og alle de stengte veiene åpner neppe opp igjen i dag.

Meteorologisk institutt i Tromsø varsler om vanskelige kjøreforhold i kyst- og fjordstrøkene på grunn av snøbyger, sterk vind og snøfokk.

Leif Helge Pedersen og familien har tilbrakt over et døgn i bilen Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Sperret inne i et døgn

Leif Helge Pedersen fra Sortland er en av dem som er innesperret av snøskred og stengte veier. Sammen med kona, stedatteren og to hunder har de tilbrakt det siste døgnet i bilen.

De befinner seg i Langfjordbotn sør i Alta kommune, og skulle kjøre nordover til Skaidi.

For familien ble det ikke den påsken de hadde tenkt seg.

– Det blir en annerledes påske. Det har blitt lite søvn, kanskje to timer. Det er utrolig kjedelig å sitte her, sier han.

Familien håper veien snart åpner seg, så de kommer seg til Alta.

– Men det blir en utfordring å komme seg videre, veien over Sennalandet til Skaidi er jo også stengt.