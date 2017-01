Slik var nyttårsnatten i nord

Nyttårsaften betyr for mange å kose seg med de man er aller mest glad i. Men noen må være på jobb og sørge for at de som koser seg litt for mye – får den hjelpen de trenger.

Politiet i Finnmark og Troms opplyser alle om en travel natt. Øst-Finnmark rapporterer spesielt fra Vadsø og Kirkenes.

Våkner opp i fyllearrest

– Vi har hatt fem mennesker i arrest i natt. Deriblant to unge menn i 20-årene i Vadsø på grunn av overstadig berusethet, sier politiet i Øst-Finnmark.

– Vi hadde også to i Kirkenes. En kvinne og en mann i 30-årene, for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Disse er ikke knyttet til hverandre, men begge sitter fortsatt igjen hos oss.

Politiet i Øst-Finnmark fikk også meldinger fra bekymrede voksne om en ungdomsfest. Festen ble avsluttet og navn ble notert, opplyser politiet.

Det var heller ikke en rolig vakt for politiet i Vest-Finnmark.

– Det blir mye surr når folk er så beruset. Det har vært masse å gjøre.

Krangling i drosjekø, promillekjøring og slagsmål er noen av oppdragene de har hatt.

– Vi har hatt tre saker opprettet på promillekjøring. Omtrent halv fire i natt kjørte en patrulje etter en bil som hadde kjørt ut i Rypefjord. Dette var en kvinnelig sjåfør som blåste over tillatt verdi.

– Så kom det en til litt etterpå i Lakselv. En patrulje kom over en parkert bil, med en beruset person ved siden av. En mann i 50-årene blåste over verdi, og mistenkes nå for promillekjøring.

– Vi kan vel si at beruselse er en fellesnevner for våre oppdrag i natt, sier politiet.

Det blir fort en for mye. Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Mye private adresser

Der det bor flere folk blir det gjerne litt ekstra. Det har politiet i Troms og Midtre Hålogaland fått kjenne på.

– Dette har vært en hektisk natt med mange ordensforstyrrelser på offentlig sted og private adresser, opplyser politiet i Troms.

De sier at selv om det har vært mye jobb i Tromsø sentrum, har omtrent halvparten av oppdragene vært på private adresser.

– Vi har hatt fem mennesker i arresten i natt, og en har fått dra hjem nå, sier Troms politidistrikt.

I Troms har også tre personer blitt tatt i promillekontroll.

Midtre Hålogaland melder også om en travel natt:

Lite rakettskader

Universitetssykehuset Nord-Norge melder om lite skader fra natten.

– Vi har hatt en håndskade som er relatert til fyrverkeri. Personen havnet hos oss, fordi det måtte plastisk kirurgi til, sier kommunikasjonsrådgiveren ved sykehuset.

110 Finnmark har hatt en husbrann i natt, men dette skal ikke være relatert til fyrverkeriet.

Finnmarksykehuset rapporterer ikke om skader fra natten.