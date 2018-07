Det kribler i magen, reisefeberen sitrer i kroppen, og forventningene er skyhøye.

Men så blir de etterlengtede ukene på camping- eller sydentur ikke helt som planlagt. Underveis blir små bagateller til store krangler.

Bare se for deg disse scenarioene: Slafsete tyggistygging, partnerens uforsvarlige forbikjøringer. Og hvem sin feil var det egentlig at GPS'en ikke fungerte som den skulle?

– Vær føre var

Ifølge familiepsykolog Peder Kjøs er sjansene for å unngå krangling størst hvis man er føre var.

Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Det vil si at hvis man vet om noe man alltid krangler om på ferie, så bør man ta det opp i forkant. «Hva trenger vi å gjøre for at det skal bli god stemning denne gangen?».

Videre sier Kjøs at man også bør diskutere hva man absolutt vil å unngå på turen.

– Er alkohol et problem, så bør man snakke om hvordan man skal forholde seg til alkohol på ferie.

Mine, dine, våre

Psykolog Frode Thue sier at krangling også er kjent for å oppstå på ferier med mine, dine og våre barn, fordi da kan det være en komplisert kabal som skal gå opp.

Psykologiprofessor, Frode Thuen. Foto: NRK

– Det kan være en god idé å dele seg opp av og til, sier han.

For eksempel kan mor dra på tur alene med barna, i stedet for å alltid dra med seg den nye stefaren i huset, og eventuelle stesøsken.

Gjester og fisk

Peder Kjøs er enig, og trekker frem at man i gamle dager sa at «gjester og fisk blir dårlig etter tre dager».

– Det er jo noe med det å ha en viss realisme. Mennesker med vanlige ønsker og behov bør jo ikke være for tett opp i hverandre for lenge.

Dette er rett og slett fordi at da øker faren for at irritasjonsmomenter dukker opp.

Men hvis man først er mange, så kan det være verdt å tenke på at ikke alle trenger å gjøre det samme til enhver tid heller, man kan dele familien i mindre grupper og dra på ulike utflukter eller aktiviteter.

Det å være sammen hele døgnet flere uker i srekk, kan bli en intens opplevelse. Kanskje bør man vurdere dra på en utflukt alene, som Narvestad? Foto: NRK

Unngå tett og intenst

Dette betyr ikke nødvendigvis jo færre, jo bedre. Thuen forteller at når et par er alene på tur, får de veldig mye tid sammen og da kan det gå like skeis.

– Skal man holde hverandre i selskap to uker, så kan det bli ganske intenst. Mens er man mange familier, så er det flere mennesker å spille på.

Det er likevel viktig å minne seg på at det tross alt er ferie man er på, og ikke en romferd.

– Det er viktig å ha fokus på det å kose seg, sier Kjøs.

Selv om det kan føre til krangling dét og.

– Noen synes det er koselig å ligge rett ut på en strand, og andre liker å gå fort opp et av de høyeste fjellene. Så her er det igjen litt viktig at man på forhånd har sjekket ut hva alle har lyst til.