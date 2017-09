Slik ser valget ut i Finnmark

1: Frp klar vinner i Alta

Fremskrittspartiet har aldri gjort et så godt valg i Alta som i år.

– Stemningen er til å ta og føle på, sier førstekandidat for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt.

Fremskrittspartiet en oppslutning på 32,7 prosent. Det er en økning på 11,7 prosentpoeng fra valget i 2013.

– Jeg tror grunnen er at vi har bygget opp tillit i Alta over lengre tid og at vi er tydelig på våre politiske saker, sier Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt på valgvake i Alta.

Mandatfordeling i Finnmark Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti −1 1 ned fra 2013 AP Arbeiderpartiet 0 Ingen endring siden 2013 SP Senterpartiet + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre 0 Ingen endring siden 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013

2: Ap går kraftig tilbake

Arbeiderpartiet er det største partiet i Finnmark med en oppslutning på 32,0 prosent. Likevel går partiet kraftig tilbake, med en nedgang på 7,8 prosentpoeng fra valget i 2013.

– Vi skulle gjerne sett sterkere tall, sier førstekandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark, Runar Sjåstad.

– Hva har dere gjort feil når dere går så kraftig tilbake?

– Jeg begynner ikke å evaluere når så få stemmer er talt opp. Natten er fortsatt ung, og jeg tror og håper fortsatt at det vil gå vår vei, sa han da 64 prosent av stemmene var talt opp.

Runar Sjåstad kommenterer prognosene når 40 prosent av stemmene var talt opp.

3: Brakvalg for Sp

Senterpartiet har størst framgang i fylket med en oppslutning på 14,3 prosent. Partiet går opp 11,8 prosentpoeng fra valget i 2013.

– Det er rått! Det er vanvittig bra, sier Geir Iversen.

– Hva har dere gjort riktig?

– Vi har gjort veldig mye med få midler, også har vi hatt gode representanter ute i fylket, sier han.