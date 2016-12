Slik lager du sursild til julefrokosten

Silje Hermansen fra Alta jobber til daglig som kokk i selskapet Villmarkskokken. Lille julaften besøkte hun Finnmarkssendinga for å vise hvordan man lager sursild.

Du starter med å kappe opp løk og sildefiletene.

– Så har jeg lagt dette lagvis på glass med sild, løk, laurbærblad og sursildkrydder, helt til det når toppen av glasset. Til slutt heller jeg over en lake jeg har laget på forhånd. Den må nemlig avkjøles, sier hun.

– I laken er det 1 dl eddik, 2 dl vann og fem spiseskjeer med sukker. Det koker du opp til sukkeret blir oppløst. Så avkjøler man den og heller over sursilden, sier hun

Silje har også vannet ut sildefiletene. Slik at de ikke blir så salte.

Silje Hermansen laget sursild i radiostudioet til NRK Finnmark. Foto: Kristian Sønvisen Bye

Kan stå i romtemperatur

Fra gammelt av så hadde man ikke kjølekapasitet. Da hadde man det gjerne i spiskammerset. Sursilda kan stå i romtemperatur også, forteller Silje.

– Et tips for at sursilda skal holde seg er at man ikke er borti med fingrene i laken. Man har bakterier uansett på fingrene som forringer holdbarheten, sier hun.

Oppskrift på sursild

NRK Mat har flere oppskrifter på sursild. Her er Lises julesild.

Ca. 400 gram utvannet spekesild

1 dl eddik (7%)

2 dl vann

1,5 dl sukker

1 løk

1 pakke sursildkrydder

I studio laget Silje også purre drue salat. Hør hele sendingen her.