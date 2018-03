Slik kan du følge Finnmarksløpet

Her er et nyttig estimat for å finne ut når deltakere ankommer sjekkpunkter under Finnmarksløpet 2018. Alle tidene er anslag, vær- og føreforhold spiller inn.

FL-1200

Ca. ankomst for første deltaker

Alta/Start Fredag 09.mars kl. 19:00 – 20:30

Kautokeino Lørdag 10. mars kl. 05:00 – 08:00

Jergul Lørdag 10. mars kl. 16:00 – 20:00

Levajok 1 Søndag 11. mars kl. 05:00 – 09:00

Tana bru Søndag 11. mars kl. 19:00 – 00:00

Neiden 1 Mandag 12. mars kl. 07:00 – 12:00

Øvre-Pasvik Tirsdag 13. mars kl. 04:00 – 10:00

Kirkenes Tirsdag 13. mars kl. 14:00 – 20:00

Neiden 2 Onsdag 14. mars kl. 02:00 – 08:00

Varangerbotn Onsdag 14. mars kl. 12:00 – 19:00

Levajok 2 Torsdag 15. mars kl. 03:00 – 10:00

Karasjok Torsdag 15. mars kl. 14:00 – 22:00

Jotka Fredag 16. mars kl. 01:00 – 10:00

Alta/Mål Fredag 16. mars kl. 05:00 – 15:00

FL-500

Ca. ankomst for første deltaker

Alta/Start Lørdag 10. mars kl. 13:20 – 14:30

Jotka 1 Lørdag 10. mars kl. 18:30 – 20:00.

Kautokeino Søndag 11. mars kl. 07:00 – 10:00

Jergul Søndag 11. mars kl. 18:00 – 21:00

Valjok Mandag 12. mars kl. 05:00 – 09:00

Karasjok Mandag 12. mars kl. 12:00 – 17:00

Jotka 2 Tirsdag 13. mars kl. 00:00 – 06:00

Alta/Mål Tirsdag 13. mars kl. 04:00 – 10:00

FL-junior

Ca. ankomst for første deltaker

Alta/Start Lørdag 10. mars kl. 13:00 – 13:20

Jotka 1 Lørdag 10. mars kl. 15:00 – 16:00

Suossjavri Lørdag 10. mars kl. 21:30 – 23:00

Jotka 2 Søndag 11. mars kl. 06:00 – 09:00

Alta/Mål Søndag 11. mars kl. 12:00 – 15:00