Skuffende resultat i Barentshavet: Håpet på mye olje – fant bare litt gass

Men han understreker at det er for tidlig å trekke konklusjoner om potensialet for hele Barentshavet sørøst, som av mange har blitt betraktet som et område med enormt potensial.

– Vi har hele tiden påpekt den store geologiske usikkerheten knyttet til Korpfjell. Det største spørsmålet var om vi ville finne noe i det hele tatt. Og ved et funn – om det var gass eller olje, sier Statoils letedirektør Jez Averty.

Statoils letedirektør Jez Averty er skuffet over funnet i Barentshavet. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Spennende område

Forventningene til et funn i dette området har vært store. Letebrønnen Korpfjell ligger i det tidligere omstridte området på grensen mellom Russland og Norge. Korpfjell er den første brønnen som bores i Barentshavet sørøst.

– Korpfjell er en sjeldent stor struktur på norsk sokkel og har vært omfattet av stor interesse. Det har fra mange hold blitt knyttet spenning til resultatet av den første brønnen i dette nye området i Barentshavet.

Håpet på olje

Hovedmålet med brønnen var ifølge Statoil å påvise om det fantes olje i den store geologiske strukturen på Korpfjell. Boringen har bare påvist små gassvolumer. Gassfunnet er anslått til mellom 40 og 75 millioner fat oljeekvivalenter (6-12 milliarder standardkubikkmeter med gass), men volumet er ikke stort nok til å være mulig å utbygge på en lønnsom måte.

Gassen ble påvist i brønnens hovedmål. Statoil og partnerne i utvinningstillatelsen vil nå analysere innsamlede data fra brønnen.

Boreriggen Songa Enabler fant bare gass i området mange håpet på store mengder olje. Men riggen skal lete videre i Barentshavet. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Treffer sjeldent på første forsøk

Jez Averty legger til at det generelt er sjelden man treffer på første forsøk i et nytt område.

– Det ble boret 33 brønner før man gjorde det første kommersielle funnet i Nordsjøen, forteller han.

Statoil skal i 2018 bore flere brønner i området.

Korpfjell er fjerde brønn i Statoils letekampanje i Barentshavet i 2017, der oljefunnet Kayak ble kunngjort 3. juli, gassfunnet Blåmann 17. juli og Gemini Nord offentliggjort 7. august.