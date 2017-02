Skipper Sandra: – Kvinnene er verst mot meg

– Det er mange som går til angrep på det mannlige kjønn, men det er ikke slik jeg har ment det. Det er like mange kvinnelige som har hatt slik oppførsel. Og det kvinnelige kjønn har vært verre når det kommer til dårlig holdning, sier Sandra Andersen Eira.

Skipperen fra Olderfjord i Finnmark fortalte i helga om båtselgere som prater babyspråk til henne, og forsikringsselskap som avviser henne. Å være ung, kvinnelig båteier har gjort henne til offer for massiv diskriminering.

Artikkelen er lest nær 180.000 ganger, og videoen i sosiale medier er delt over 1.600 ganger. Kommentarfeltet koker over av støtteerklæringer, og tilbudene om både båtplasser og feriehus står i kø.

– Jeg har bare fått positive reaksjoner og tilbakemeldinger. Støtten har vært uventet, men veldig hyggelig, sier Eira.

– Det viser at det er håp, at dette er et tema man slipper å ha om noen år. Hvis folk er mer bevisst på egen tankegang og holdninger, kan man gjøre det enklere for folk fremover. Det vil hjelpe meg og alle andre i mannsdominerte yrker. Men det krever at både kvinner og menn tenker seg om, mener hun.

Gammeldagse holdninger

Eira tror årsaken til responsen bunner ut i at man tross alt er i 2017. Kjønnsdiskriminering er et gammeldags begrep, og man forventer at dagens samfunn er utviklet nok til å ikke plages med det lenger, sier hun.

– Jeg tror det er derfor folk har satt seg inn i denne saken og velger å vise sin støtte mot diskrimineringen. Jeg kommer til å være på sjøen uansett, og de som er imot får bare seile sin egen sjø. Det stopper ikke meg, sier hun.

– Men det hadde vært enklere om jeg slapp å kverulere og debattere meg fram til ting. «Jo, jeg er fisker. Jo, jeg har båt».

Sandra Andersen Eira ombord i Kampegga. Foto: Johnny Andersen / NRK

Støtter Sandra

En av dem som har tatt sterkt avstand fra holdningene Eira har møtt, er statssekretær i fiskeridepartementet, Ronny Berg fra Alta.

– Det er overhodet ikke positivt når en ønsker økt rekruttering og flere damer i yrket. Det er synd at det finnes slike holdninger i bransjen. Rett og slett tragisk, sier Berg.

Han er klar på at kvinner kan gjøre fiskeriyrket minst like godt som menn. Og slike holdninger kan få konsekvenser for næringen, tror han.

– Jeg synes det er veldig bra at Sandra står fram offentlig og forteller om dette, for da får vi satt søkelyset på problemet. Det kan bidra til å stoppe det før det utvikler seg, sier Berg.