Hovedredningssentralen sier til NRK nå i formiddag at skiløperen ble funnet like før klokka fem i natt. Da var han på den posisjonen som nødpeilesenderen hans hadde oppgitt. Han var noe nedkjølt, men han hadde pakka seg godt inn i pulken som han hadde snudd i le for uværet.

– Været var så dårlig at vi hadde ingen sjanse til å nå fram i går formiddag og utover tidlig ettermiddag. Men i natt like før klokka ett, så var været såpass bra at vi tok sjansen på å rykke fram fra en framskutt kommandoplass for å prøve å nå fram til området. Cirka ti på tre i natt var letemannskapene framme i posisjonen som skiløperen hadde meldt om. Og etter litt leting fant de vedkommende og starta transport tilbake, forteller redningsleder ved Hovedredningssentralen, Frode Iversen.

Det var to skuterpatruljer som fant skiløperen.

Posisjonen stemte

– I det nødpeilesignalet han sendte, lå hans posisjon, og det var den posisjonen vi tok utgangspunkt i. Så mannskapene har rett og slett kjørt fram til den posisjonen og så begynte de å lete der, sier Iversen.

Deretter ble mannen frakta ned til nærmeste veg i ei beltevogn fra Forsvaret. Transporten var ved vegen rett før klokka seks i dag tidlig. Da ble han henta av en ambulanse, og det er helsevesenet som nå har hånd om ham.

– Det er reinpolitiet, Røde Kors Hjelpekorps og folk fra Statens naturoppsyn som har vært ute og lett etter skiløperen, og det har vært meget dyktige folk som har gjort en imponerende jobb, oppsummerer Frode Iversen ved Hovedredningssentralen.

Skiløperen som hadde vært ute en måned på skituren som skulle gå fra Narvik til Alta brukte gammeldags utstyr. Foto: Privat

Skulle gå fra Narvik til Alta

Mannen som nå er funnet i god behold skulle gå sammen med en kamerat fra Narvik til Alta. Men kameraten måtte avslutte turen sin på nyttårsaften.

– Han har kunnskap og erfaring i fjellet og vet hvordan han skal forholde seg i dårlig vær. Han har godt utstyr beregnet for slike turer, både med telt og sovepose for å holde seg varm, fortalte kameraten som måtte gi opp turen til NRK i går.

Utover nødsignalet, som HRS fikk varsel om mandag morgen, hadde redningsmannskapet ikke hatt noen kontakt med skiløperen. Det var heller ikke dekning for nødnett i området hvor mannen befant seg.

Innsatsleder ved Hovedredningssentralen, Jakob Karlsen, sier at redningsmannskapene har gjort en betydelig og bra jobb ute i terrenget og takker dem for innsatsen.

Gammeldags utstyr

De to hadde bevisst valgt gammeldags utstyr på turen.

– Vi har gått på treski og brukt en eldre slede, men bytta ut sleden med en mer moderne variant på den siste etappen, sier skiløperens kamerat.