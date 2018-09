Skiftet navnet sitt til Finnmarking i protest mot regionreformen

– Endringen av navnet er en bevisst samfunnspolitisk handling, sier Haga til NRK.

– Den har blitt utløst av regiondebatten, fortsetter han.

Haga er en aktiv mann. Han har vært politimann i 40 år, og han er kjent for sitt store engasjement for ulike saker. Tidligere er han blitt kåret til «Årets finnmarking» og har deltatt i sykehusdebatten i fylket.

Før het han Jørn Haga. Nå heter han Jørn Finnmarking Haga. Den tidligere politimannen fikk nettopp godkjent navnebyttet i protest mot Stortingets vedtak om sammenslåingen av Troms og Finnmark. Foto: Privat

Stolt over å være finnmarking

Mannen fra Kirkenes i Finnmark er akkurat nå mest interessert i sammenslåingen av Troms og Finnmark. Å endre navnet er hans måte å ta standpunkt i saken.

– Jeg er blant dem som mener at Finnmark skal bestå som eget fylke. Jeg har ikke noe mot folk i Troms. Jeg vil gjerne ha dem som gode naboer, men ikke som en del av familien, sier finnmarkingen.

Jørn Finnmarking Haga har lenge følt at resten av landet har harselert med finnmarkingenes kamp mot regionreformen. Men etter at Viken også har begynt motstandskamp, tror han det har snudd.

– Jeg er stolt over å være finnmarking, og jeg er veldig glad for at vi viser vei i den her kampen, sier han.

Johnny Ingebrigtsen (SV) er fylkesutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Foto: Erik Lieungh / NRK

– Gir en god «boost»

Fylkespolitiker Johnny Ingebrigtsen (SV) synes det er hyggelig å høre slike historier fra folk i Finnmark.

– Det gir oss som står fremst i stormen en god «boost» i det vi holder på med, sier fylkesråden.

Da han nylig var i Havøysund i Finnmark fikk han selv møte et eksempel på hvor stort engasjementet er. Ragnhild O. Hedlund hadde nemlig tatovert «Finnmark» på armen.

– Jeg skulle aldri ta tatovering, men så var jeg så irritert over sammenslåingen. Jeg måtte merkes jeg er fra Finnmark, skriver hun til NRK, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Ragnhild O. Hedlund viser frem tatoveringen sin av «Finnmark». Foto: Privat

Språkrådet er positiv

Selv om det er et uvanlig navnebytte, har ikke Språkrådet noe imot det.

– Navnet Finnmarking passer egentlig godt inn i navneverket ellers. Det finnes flere navn som sier noe om hvor man er fra, sier seksjonssjef Daniel Ims.

– Her kan vi også sammenligne med navnet Trond, som jo egentlig er en trønder. Så sånn sett er Finnmarking et navn som passer bra, sier Ims.

Daniel Ims er seksjonssjef i Språkrådet. Han synes navnet Finnmarking går godt inn i norsk tradisjon for mellom- eller etternavn. Foto: Moment Studio

Noen utfordringer

Den engasjerte Kirkenes-mannen har fått mange positive tilbakemeldinger på sosiale medier, men ikke alt er like positivt med navneendringen.

– Jeg tenkte ikke på at det betyr endring av både skattekort og førerkort, ler Haga.

– Men utover det håper jeg at dette lille grepet skal være med å få folk i hele landet, til å fortsette å kjempe mot sammenslåingen og at Stortinget i oktober velger å snu.