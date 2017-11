Skal forske på prøverørsbarn

Etter over 33 år med assistert befruktning og over 35.000 gjennomførte svangerskap skal norske forskere finne ut om unnfangelsesmetoden har noe å si for helsa for både barn og deres mødre, melder NTB.

– Siden stadig flere blir født ved hjelp av assistert befruktning, er det veldig viktig at vi forsker på at det er trygt for dem som går gjennom det, sier Per Magnus, fagdirektør i Folkehelseinstituttet.