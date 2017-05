Sjokkmøte med Finnmark for amerikanske marinesoldater

– Det er feil tidspunkt å finne ut at støvlene ikke sitter fast i skiene når du humper gjennom et frosset månelandskap, skriver military.com, som omtaler det amerikanske kompaniets møte med Finnmark.

Bravo Company, 12t Battalion fra 2nd Marines deltok sammen med Brigade Nord på øvelse Joint Viking i mars i år.

Det ble åpenbart en prøvelse for amerikanerne. Og det skyldes i stor grad mangel på utstyr som duger i vinter-Finnmark.

Vinterøvelse slik vinterøvelse kan være. her er det norske soldater fra 2. bataljon som får brynet seg i tøffe klimatiske forhold i Finnmark. Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

Testet i California

Ifølge militærtidsskriftet stilte amerikanerne med utstyr som brukes i øvelser i fjellområder i California. Verken oppakning, sømmer, glidelås eller støvler taklet den nordnorske vinteren.

– Glidelåsene gikk opp da mannskapene forsøkte å ta på flere lag med klær slik de hadde blitt lært, forteller stabssersjant Nelson Acevedo til nettstedet.

En av soldatene forteller at når utstyret brøt sammen midt ute i øvingsterrenget, så måtte de reparere med gaffa-tape.

Generalmajor Niel Nelson, som er øverstkommanderende for marinekorpset i Europa og Afrika sier øvelsen var en god anledning for læring og at de vil erstatte utstyr som viste seg å ikke holde mål.

– Øvelsen ga oss mulighet til å teste utstyr. Og vi lærte at det som duger i ørken ikke duger i minusgrader. Dette kommer vi til å løse, sier han.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Brigade Nord og US Marines i solskinnet på Porsangmoen. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Latterliggjøres i Russland

Avdelingen som deltok på øvelsen i Finnmark er den samme som er stasjonert på Værnes, til store russiske protester.

Og russerne har også lagt merke til at amerikanernes vintertrening bød på utfordringer.

Ifølge Aftenposten omtales US Marines deltakelse på øvelsen i Finnmark som en latterlig fiasko.

Det statlig eide nyhetsbyrået Ria Novosti spør spydig om amerikanerne har testet vinterutstyret sitt på Hawaii eller i Florida, og den russiske hærens avis, Zvezda slår fast at amerikanerne frøs på øvelse nær den russiske grensen.

Den amerikanske tilstedeværelsen på Værnes er omstridt, og tidligere i vår ble det kjent Værnes vurderes som en europeiske hovedbase.

– Lite tillitvekkende

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra SV har tidligere kritiskert amerikanernes tilstedeværelse i Norge, og deltakelse på øvelse i nord.

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV). Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er lite tillitvekkende at de er så dårlig forberedt til å skulle kunne forsvare oss ved behov. Men det er likevel ikke noe argument for fortsatt øving så nært den russiske grensen, mener hun.

– Det fins kulde og snø lenger sør også, for i det store bildet handler dette om at vi skal framstå som en forutsigbar nabo til Russland og bidra til et lavt spenningsnivå i nord, sier hun.

Bergstø mener amerikanernes erfaring i Finnmark viser at Nato har vært mer opptatt av angrepsoperasjoner andre steder enn fokus på forsvar hjemme.

Verken Forsvarets operative hovedkvarter eller Forsvarsdepartementet vil kommentere saken.

Major Richard K. Ulsh ved US Marine Corps sin informasjonsavdeling i Europa sier til NRK at øvelser er til for å avdekke svakheter, og at utstyret vil bli forbedret.