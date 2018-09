Sjøforsvaret vil drive skarpskyting langs kysten av Finnmark

I dag er det spesielle områder blant annet utafor kysten av Trøndelag og Andøya som brukes når Sjøforsvaret skal drive skarpskyting.

Men nå er nye planer ute på høring og Finnmarkskysten er et område som ønskes regulert til øvingsformål. Til nå har all skarpskyting i forhåndsdefinerte områder måttet foregå sør for Kvænangen i Troms.

– Det er svært viktig at Norge er en troverdig og forutsigbar tilrettelegger for øving og trening med våre allierte i egne interesse- og nærområder, heter det i et skriv fra Forsvarsdepartementet.

Skarpskyting med NSM (Naval Strike Missile) fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya. Foto: Sjøforsvaret

I skrivet går det fram at arbeidet framover både må avklare forhold til urfolk og til lokale kystsoneplaner.

– Det skal, så langt det er forsvarlig og praktisk mulig, legges vekt på å søke sambruk med sivile næringer, skriver ekspedisjonssjef Anders Melheim i Forsvarsdepartementet.

Forsvaret vil derfor ifølge Melheim etablere dialog med berørte næringer, som for eksempel fiskerinæringen.

– Forsvaret er positiv til et sambruk med akvakultur i flere områder, men slik sambruk må vurderes og godkjennes i hvert enkelt tilfelle, går det fram av departementets skriv.

– Finnmark er prioritert område

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Brynjar Stordal, sier ønsket om skyte- og øvingsfelt utafor Finnmarks-kysten henger sammen med behovet for å kunne trene der fartøyene i større grad også til daglig skal seile.

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Brynjar Stordal. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

– Det er politisk og strategisk uttalt at nordområdene er viktige. Derfor må vi og kunne øve og trene i disse områdene, forklarer han.

Stordal forklarer at det totale antall skytefelt i havområdene vil gå ned. Forsvaret har i dag 87 forhåndsdefinerte øvingsområder langs kysten, fra Oslofjorden i sør til Kvænangen i nord. Planen er å videreføre 47 av disse.

– Selv om det etableres skytefelt utafor Finnmark betyr ikke det at områdene er totalt blokkert. Det handler bare om at det er forhåndsdefinerte områder som på gitte tidspunkt kan bli benyttet til øvelse. Slik øvingsaktivitet må naturligvis varsles i god tid, slik at det ikke medfører problemer for eksempel for fiskere, forklarer han.

Militær øvingsvirksomhet og fiskeri. To aktiviteter på samme hav. Norges Fiskarlag understreker at god dialog er avgjørende for å unngå konflikt. Foto: Allan Klo

– Må huske på sjømatambisjonene

Informasjonsleder Jan-Erik Indresand i Norges Fiskarlag sier fiskerne i utgangspunktet er vant til ulike former for reguleringer til havs, og forventer at bruk av nye øvingsområder varsles i god tid.

– Vi har jo tidligere erfart at Forsvarets varsling ikke alltid har vært god nok, og som næring er vi avhengig av planlegging, sier han.

Likevel velger Norges Fiskarlag i utgangspunktet å være åpen for dialog.

– Samarbeid er viktigst, understreker Indresand.

Også havbruksnæringen er innstilt på samarbeid. Men direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, sier man må vurdere nøye de ulike interessene opp mot hverandre.

– Med de ambisjonene Norge har for de ulike havnæringene er det viktig at vi har en optimal utnyttelse av våre sjøareal, sier Grøttum.