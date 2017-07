Sjeldent godt lakseår hittil

Sverre Andersen fra Finnsnes har en time igjen av det første døgnet med laksefiske. Sammen med flere sportsfiskere kan han melde om en svært god start på årets laksefiske i Altaelva.

– Jeg hørt fra dem som har fisket tidligere i uka at det har blitt mange gode fangster. Lokalbefolkningen sier det er et sjeldent godt lakseår så langt, sier Andersen.

– Vi har fått to store lakser, og fire små. Så vi er godt fornøyd, sier Andersen. Foto: julie groseth / nrk

For tidlig å si

Generalsekretær i Norske lakseelver, Torfinn Evensen sier starten på årets laksesesong har vært svært god i hele landet. Til tross for sen vår i nord.

Torfinn Evensen sier det har vært en tidlig start i mange lakseelver i år. Foto: Kjell Inge Søreide / Kjell Inge Søreide

– Naturlig nok er det i starten de store laksene kommer, og de kommer ikke i så stort antall. Så det er ikke før litt lenger ut på sommeren at vi får fasiten på om det har blitt et godt lakseår eller ikke, sier Evensen.

Han sier det derfor er gledelig at laksefiskere i Alta allerede kan melde om godt fiske.

– Sånn sett gir Altaelva en bra pekepinn på at det kan bli et veldig bra år i Finnmark. Det er viktig å være optimistisk frem til det motsatte er bevist. Så det er bare å håpe, sier han.

Finnmark på topp

Han forteller også at Finnmark er det fylket i Norge som har best og mest robuste laksebestander.

– Tana er unntaket her, hvor det har vært utfordringer med overbeskatning. Men sånn som i Alta hvor man beskatter laksen svært forsiktig i elvefiske, så ser man at innsiger har vært noe lavere enn i gode gamle dager. Så at det nå er et innsig som kan gi bud om normale fangster utover sommeren er flott, sier han.

Altaelva regnes som å være en av Norges beste lakseelver. Foto: julie groseth / nrk

Også i resten av landet er årets laksebestander høyere enn tidligere år.

– På Sørlandet har det vært en spesielt god start. På Sørlandet var laksen borte i en periode på grunn av sur nedbør. Nå har elevene blitt kalket og laksen er tilbake, sier han.

Begrenset antall

Fiskekort i Altaelva selges bare i et begrenset antall. Derfor må laksefiskere sende inn en søknad tidlig på året, hvor alle kortene selges i form av en trekning. Sportsfiskeren Sverre Andersen sier han hadde ekstra flaks i år.

– Når du først er så heldig å bli trukket ut og få et døgn i Altaelva, så er det jo ekstra stas at det er godt med fisk, sier Andersen.