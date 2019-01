Setter av to dager til en 15 minutters MR-undersøkelse i Hammerfest

Kategoriene er definert av ledergruppen i samarbeid med Helse Nord RHF.

Økonomisk/administrativt:

Økte kostnader på reise, for eksempel at det er bestilt en dyrere reise enn nødvendig. To taxier hvor det er nok med én, er den hyppigste årsaken. Det har også hendt enkelte ganger at det er bestilt flyreise på feil dato, at dette oppdages for sent, og at vi dermed får vi ikke refundert billetter og må bestille en ny.

Kvalitetsavvik:

Rekvisisjon med mangler, transportør som ikke hjelper pasient inn i bilen eller at det er plassert for mange pasienter i en personbil (det skal ikke være flere enn tre, men i noen tilfeller er det plassert fire). Videre kan det være feiltransport ved at det er bestilt rullestolbil og det sendes en vanlig taxi, eller at taxien ikke er i orden til transport (renhold, mangel på barneseter osv.).

Forsinkelse:

Gjelder forsinket transport og forsinkelse til time. Dette handler om eksterne forhold hos transportør.

Mistet behandling:

Pasienten rakk ikke timen. Dette har sammenheng med punktet over, men omfatter også i noen få tilfeller pasienter som har reist på egen hånd og feilberegnet tiden.

Forverret helsetilstand:

Tilfeller der det oppstår akutte situasjoner under transport, for eksempel at pasienten blir syk i fly/drosje o.l. Det er tilfeller hvor Widerøe må nødlande og tilkalle ambulanse. Pasientreiser kjenner ikke pasienten eller pasientens helsetilstand. I de aktuelle tilfellene var pasientene sendt med fly, og det hadde skjedd noe underveis, f.eks. pasienter som blir i tydelig dårligere form. Det er også ett tilfelle der pasient måtte flyttes taxi til ambulanse.

Brudd på informasjonssikkerhet:

Gjelder brudd på taushetsplikt.