Sentralstyremedlem i KrF: – Flytt flere arbeidsplasser fra Oslo til regionene

– Jeg savner spesielt at det faktisk nedbygges i Oslo-området, og at det flyttes arbeidsplasser ut i de nye regionene, sier Iversen til NRK etter pressekonferansen til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fram forslag til hva de nye fylkeskommunene skal jobbe med. Etter 1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge.

Allerede i september var regjeringspartiene og KrF enige om at fylkeskommunene skal få nye oppgaver blant annet innen områder som kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk, forskning, samferdsel, planlegging og kultur.

Iversen mener at ting peker i rett retning etter dagens pressekonferanse, for overføring av oppgaver fra stat til region er svært viktig i denne reformen. Sentralstyremedlemmet er likevel klar på at man ikke er helt i mål enda.

– Jeg er ikke fornøyd med omfanget. Jeg hadde forventet mer, sier Iversen.

Her er listen over hva de ble enige om:

Fakta om oppgaver i nye regioner Ekspandér faktaboks Nordområdene: Finnmark og Troms får større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken.

Integrering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene. Dette gjelder særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

Kompetanse Norge opprettholdes som direktorat, men flere oppgaver overføres til regionalt folkevalgt nivå.

Deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene.

Alle oppgaver i dagens fylkesmannsembete innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, overføres til fylkeskommunen.

Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget).

Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket overføres fra stat til fylkeskommune.

Fylkeskommunen styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene.

Ikke-statlige flyplasser: Tilskuddene overføres fra staten til fylkenes rammetilskudd.

Innkjøp av innenlandske flyruter flyttes fra stat til fylker

Utvikling av fiskehavner: Ansvaret flyttes fra stat til fylker

Tilrettelegging av bredbåndsutbygging overtas av fylkene

Drosjeløyveordningen skal bli et regionalt ansvar

Forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsvedtak, samt ansvar for kystskogbruk og satsing på «økologiske foregangsfylker», overføres fra Fylkesmannen til fylkene.

Naturvernoppgaver overføres fra staten til fylkene, bl.a. vern av matjord, nasjonale kulturminner.

Dagens regionale kulturminneforvaltning vil få tilført flere oppgaver som i dag sorterer under Riksantikvaren.

Det tas sikte på å innlemme de regionale utviklingsmidlene helt eller delvis i inntektssystemet fra 2020

Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes i rammen til fylkeskommunen, men ikke før ordningen er blitt finansiert som nasjonal ordning.

Tilskudd til friskliv, mestring og læring samt tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet og midler i program for folkehelsearbeid overføres fra staten til fylkeskommunene. Skal utredes: Kulturinstitusjoner. Det varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver, men det er ikke tatt endelig stilling f.eks. hvilke institusjoner som i dag er statlig finansiert, som eventuelt skal overføres til fylkene. Hagen-utvalgets forslag om dette skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

Barnevernet skal fortsatt være statlig, gjennom Bufetat, men det skal utredes videre om også barnevernet kan forvaltes av fylkeskommunen.

Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering av dette.

I avtalen fremgår det at det er viktig at regionreformen på sikt skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk. Men fylkene skal sikres tilstrekkelig finansiering til å håndtere sammenslåingsprosessen. Kilde: NTB

Stor skuffelse i Finnmark

– Dette er den største strukturendringen siden fylkeskommunene ble opprettet, sa Mæland ved innledningen til pressekonferansen, der hun la vekt på at dette er en reform som skal desentralisere og flytte oppgaver nærmere innbyggerne.

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap) er helt uenig, og sier at det som ble lagt fram i dag var svært lite konkret, og ikke noe mer enn det som kom fram i september.

– Jeg er utrolig skuffet over det som kom fra regjeringen i dag. Det snur ikke på våre holdninger til sammenslåingen, og det bidrar ikke til å skape mer entusiasme for en sammenslåing, sier Vassvik.

Hun mener Monica Mælands pressekonferanse bekrefter at regionreformen er dårlig forberedt og ingen god løsning for Finnmark.

Vassvik mener det er positivt at regjeringen vil gi fylkene mer ansvar, men at det burde ha ligget mer i potten for å forsvare en sammenslåing.

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap) er klar på at flertallet i fylkestinget ikke ønsker en sammenslåing med Troms. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Troms og Finnmark – en global spydspiss?

Regjeringen vil styrke de nordligste fylkene og foreslår at Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvar for om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2020, i nært samarbeid med Nordland. Det skal også opprettes et sekretariat for regionalt nordområdeforum i Vadsø.

– Troms og Finnmark får en unik mulighet til å bli en global spydspiss i nordområdepolitikken, sier Mæland.

Regjeringen foreslår også å flytte forvaltningen av tilskudd til kvensk språk og kultur til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Ulovlig vedtak i Finnmark

Denne uka fastslo departementet at det at Finnmark trosser Stortinget og boikotter sammenslåingen med nabofylket Troms er ulovlig.

Likevel valgte fylkestinget i Finnmark igjen å fortsette å trosse Stortinget da de møttes denne uka.

De står fast ved vedtaket om ikke å velge inn representanter til fellesnemnda.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) var da svært kritisk til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkluderte med at Finnmark fylkeskommune bryter loven.