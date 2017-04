Sender direkte fra skreifisket

Det er Fiskeribladet som har satt i stand direktesendingen, men NRK deler med tillatelse.

Mannskapet på båten består av reder Tom Vegar Kiil, og fiskerne Jonny Martinsen og Charlie Hansen. Kameraet er montert på dekk og skal skildre både lydene og hendelsene som skjer om bord i over en uke.

Med noe større garn enn standarden, jakter «Helena» på den virkelig store fisken. De har fisket opp flere torsk som har veid over 40 kilo denne uka, men målet er å dra inn en tungvekter på 50 kilo mens sendingene går.

Minutt for minutt på sjøen

– Folk som ser fisken i butikken vet kanskje ikke hva som ligger bak av arbeid og behandling. Det er greit å vise kjøperen et ærlig bilde av fiskevirkeligheten og avlive noen myter i samme slengen, sier Tom Vegar Kiil.

Hvert minutt ute på havet blir direktesendt. Kameraet stoppes kun når sjarken går i land.

Fiskere er en hemmelighetsfull gjeng, ifølge Kiil, som håper direktesendingene kan bidra til mer åpenhet i bransjen.

– Man ser på nabofiskeren som en konkurrent mer enn en kollega. Da får du konkurranseforhold som går på hurtighet fremfor kvalitet. Jeg konkurrerer kun med meg selv og kun på kvalitet, forteller Kiil.

Tom Vegar Kiil fra Nordreisa har kjøpt seg den nye sjarken "Helena". Bygd ved Bredgaard Bådeværft i Danmark. Viste den frem i Aalborg på siste dagen av DanFish. Foto: Kjersti Kvile / fiskeribladet

Hobby som jobb

Tom Vegar Kiil har fisket med båt på sjøen siden han var 10-11 år gammel. Fryseboksen hjemme var eneste begrensing. Når den var full, fikk han ikke fiske mer.

Han utdannet seg til å bli datatekniker, men fant veien tilbake til havet. I begynnelsen fisket han alene og familien bekymret seg ofte for ham. Finnmarkskysten er lang og når det ble meldt storm og kuling langs kysten, ringte telefonen uten stopp.

Da bestemte Kiil seg for å sette opp et webkamera på dekk, slik at familien kunne se at alt gikk bra. Så fikk flere vite om den uhøytidelige sendinga, og ville se mer. Plutselig var kapasiteten på bredbåndet sprengt.

Kiil hadde ikke fått satt opp kamera på den nybygde «Helena» ennå, da redaktøren for Fiskeribladet ringte med et forslag. Sammen bestemte de seg for å direktesende årets skreifiske i beste kvalitet.

– Å fiske på havet er hobbyen min. Jeg er heldig som har hobbyen min som yrke. Kanskje sedningen også gjør at noen, spesielt ungdommer, ser muligheter innen fiske, sier Kiil håpefullt.