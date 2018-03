Seks personer innesperret av snøras i Porsanger

Saken oppdateres.

– På grunn av skredfare kan det ta lengre tid en ønskelig for Politi, brann og helse å få inn ressurser for å hjelpe ut personene, men vi jobber nå med saken, sier redningsleder Frode Iversen i Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Han sier at det ikke er meldt om personskader, og de innesperrede venter i bilene sine. Skredene over E69 gikk i 20-tiden fredag kveld like nord for tunnelen.

– Det ble først meldt om at bilene var tatt av skred, men det stemmer ikke, sier Iversen.

Slepebåt på vei

Et redningshelikopter har vært i området, men måtte snu. Ifølge Hovedredningssentralen var det for mye turbulens og dårlig sikt som gjorde at de ikke kunne bidra i redningsarbeidet.

Veistrekningen er sperret. Redningssentralen understreker at det er stor skredfare i området. Det blåser stiv sørvestlig kuling, er en plussgrad og snø i kommunen.

Vegtrafikksentralen fikk melding om raset klokken 19:15. Nødetater fra Nordkapp og Porsanger rykket ut til området, men på grunn av skredfare og skred, er det utfordrende for mannskapene å komme fram til området.

Ifølge Radio Nordkapp er de seks som er innesperret samlet i brøytebilen. Losbåten i Honningsvåg er kontaktet og vil være framme i 22-tiden fredag kveld. Slepebåten Strilborg har lettet anker fra Kåfjord og har beregnet ankomst i 23-tiden, og en redningsskøyte er også på vei.

De skal lyse opp området for å gi grunnlag for å vurdere skredfaren på stedet. Inntil dette er klarlagt, står innsatsen over land på vent, skriver hovedredningssentralen.

Området nord for Skarvberget regnes som svært rasutsatt. Derfor starter arbeidet med å bygge ny tunnel til sommeren som skal stå ferdig i 2021.