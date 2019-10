Seks måneders fengsel for fyllekjøringen som drepte Karine Emilie

21-åringen nektet straffskyld på hovedpunktene, men i Indre Finnmark tingrett ble han fredag funnet skyldig på alle tiltalepunktene fra ulykken i mars i fjor:

Uaktsomt drap, uaktsom kjøring, promillekjøring og inntak av alkohol etter en alvorlig ulykke.

Straffen på seks måneders fengsel omfatter også en mindre alvorlig voldsepisode og aggressiv opptreden utenfor et utested.

Gikk i skutersporet

Ulykken skjedde da Negård og en venninne gikk til fots i et snøskuterspor. Den andre kvinnen, som er i 20-årene, slapp fra ulykken med mindre skader.

I rettssaken i september fortalte hun at de to hadde avtalt å dra fra hytta de befant seg på til en annen hytte. De skulle få skyss av tiltalte og en kamerat på snøskuter. Ingen var edru, ifølge kvinnen.

Det var tungt å gå, og ifølge venninnen la Negård seg ned for å hvile utenfor snøskutersporet. Venninnen sa i retten at begge hadde slått på lommelykta på mobilen for å bli sett.

Det hjalp ikke:

Døde etter kort tid

Da tiltalte kom kjørende med skuteren, så han ikke jentene i tide. Karine Emilie Negård ble truffet i ryggen, brakk flere ribbein og fikk store indre skader. Ambulansen kom raskt til stedet, men Negård døde etter kort tid.

Venninnen ble også delvis truffet og falt, men fikk bare noen blåmerker

I retten forklarte føreren at han ikke bruke skuterbriller under kjøringen, selv om det var noen snøbyger. Retten mener 21-åringen har kjørt grovt uaktsomt i en situasjon med dårlig sikt, der han visste at det var to berusede mennesker som kom etter løypa, samtidig som han selv var påvirket av alkohol.

Aktor for streng

Aktor, politiadvokat Hanne Bernhardsen, ba retten dømme 21-åringen til ett og et halvt års fengsel, hvorav et halvt år betinget.

Retten mente dette var for strengt, blant annet fordi det hadde tatt halvannet år å behandle saken. Halvparten av straffen på seks måneder ble gjort betinget.

21-åringen ble også dømt til å betale 367.859 kroner i erstatning og oppreisning til 19-åringens foreldre og 33.071 kroner til venninnen som ble vitne til ulykken.

Han mister førerretten i fire år.