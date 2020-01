Da det kom et nytt familiemedlem i hus, måtte katten Pusi finne seg et godt sted å gjemme seg for hunden Aiko.

Men gjemmestedet viste seg å være for bra, nemlig i kjøkkenskapet bak kjøkkenvifterøret. Det var da seks år gamle Hermann Blien trådde til.

– Det var litt sent på lørdagskvelden, men guttungen hadde ikke sovnet enda, så faren sier at «han går sikkert opp der og henter henne». Og det gjorde han. Han var ikke veldig vanskelig å be, sier mor til Hermann, Gunhild Blien.

Hermann klatret dermed opp og måtte dytte katten ut og ned fra innsiden av skapet, mens mor tok imot på utsiden.

– Jeg klarer ikke å komme til der, og få tak i katten. Vi prøvde å lokke med både mat og sugerør for å leke litt, men det var ikke interessant i det hele tatt.

Det var iFinnmark.no som først omtalte saken.

Det var seks år gamle Hermann som fikk katten Pusi ut fra kjøkkenvifta. Foto: Privat

Mange delinger

Mannen til Gunhild, Morten, filmet det hele og la ut på Facebook. I videoen kan man se at katten først kommer ut, deretter seksåringen hakk i hæl (se videoen i toppen av saken).

Den spektakulære redningsaksjonen har i skrivende stund fått nærmere 2200 delinger.

– Det var egentlig bare en snap mannen min tok, men så fikk han så mange tilbakemeldinger der. Så han la den bare ut på Facebook og delingene begynte jo med en gang, sier Gunhild Blien.

– Folk flest ler og flirer. Jeg har ledd mye av det. Det er kjempeartig å se.

Hunden Aiko vil bare være venn med alle, inkludert katten Pusi. Det er ikke Pusi enig i. Foto: Privat

Som hund og katt

Selv om den litt spesielle hendelsen ble komisk, mener hun nå at noe må gjøres for å unngå at katten går i kjøkkenvifta igjen.

– Som guttungen så fint avslutta filmen med: jeg tror vi må stenge igjen her mamma. Så nå tror jeg vi må satse på å få stengt igjen under skapet.

I tillegg må katten, som har vært hos familien i to år, bli vant til nykommeren Aiko.

– Vi skal prøve å lære henne til å bli venn med hunden, sånn at hun skjønner at han bare er snill og grei og ikke noe farlig med han i det hele tatt.