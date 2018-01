Satser på turister med fet pengebok: – Rike mennesker ønsker spesielle opplevelser

– Vi har høye priser på alle våre produkter. Det gjør at vi får klager lokalt, men det er ikke der vårt marked er, sier Øyvind Sollie.

Han er direktør ved Kirkenes Snøhotell, i Finnmark. Nesten alle gjestene som kommer hit, er fra utlandet.

Direktøren forteller at gjestene er rike mennesker, som ønsker høy kvalitet og spesielle opplevelser.

Vil på verdensliste

Nylig ble det kjent at reiselivsgründeren Jan Sortland, ønsker å bygge et luksushotell på Årøya i Alta, i Finnmark.

– Vi planlegger å bygge Nordens første virkelige luksushotell. Dette blir også verdens første luksushotell nord for polarsirkelen, sa Jan Sortland da han la fram planene i forrige uke.

Jan Sortland skal bygge Nordens første luksushotell på Årøya i Altafjorden. – De rikeste i verden er på konstant jakt etter nye opplevelser, men de krever også den aller høyeste kvaliteten, sier Sortland. Foto: Mette Ballovara / NRK

Gjestene skal være rike mennesker som aldri har vært i Norge før fordi det ikke er luksushotell her som oppfyller kravene deres, forteller han.

– Hotellet skal være på listen over de 10 beste hotellene i verden, sier Sortland som forteller at prisene skal være mellom 35.000 og 100.000 kroner per døgn.

Tomta til det gigantiske hotellprosjektet er allerede sikret, og første spadetak skal bli satt i løpet av året. Målet er å ta imot de første gjestene i 2020.

Ishotellet i Alta ble kjent for turister verden over da BBC besøkte hotellet i 2008. Siden da har turister strømmet til hotellet for å oppleve en natt i kulda. Foto: Marte Lindi

Frykter nye aktører vil «dumpe» prisene

Kirkenes Snøhotell hadde sin første sesong i 2002. Øyvind Sollie sier de har jobbet hardt for å finne et markedet som er villig til å betale prisene hotellet ønsker.

Først nå begynner virksomheten å gå med et overskudd de er fornøyd med. Likevel har det aldri vært et alternativ å dumpe prisene, for å tiltrekke seg flere kunder, direktøren.

Den store veksten av turister i Nord-Norge har ført til en vekst også i bedrifter som tilbyr opplevelser til de langreisende.

Nå frykter Sollie at andre reiselivsaktører dumper prisene, i håp om et større utbytte.

– Det vi er redd for er at nye aktører som nå kommer på banen, ikke har tålmodighet til å jobbe seg gjennom en oppbyggingsfase med gode priser. Hvis noen tror de skal komme lettere til det ved å dumpe prisene, vil det ødelegge for alle som jobber i dette markedet, sier Sollie.

Les også: Dette er mat laget med snø

Snøen brukes som basis til en reinsdyrscarpaccio. Retten består av reinsdyr, parmesan, litt lav og pepperrotsnø, og serveres på snøhotellet i Kirkenes. Foto: NRK

Kvalitet er ikke billig

Nordnorsk reiseliv har uttalt til NRK at turister som kommer til Nord-Norge, er villige til å betale mye for en god opplevelse. Denne trenden har også begynt å smitte over på reiselivsbedrifter i Finnmark.

Direktøren på snø-hotellet i Kirkenes sier at reiselivsbransjen bør utnytte dette, og ta betalt for kvalitetsprodukter.

– Det vi tilbyr er ikke noe billig produkt. Det er ikke billig å drifte opplevelsesfirmaer i Finnmark, der kvaliteten er høy. Men vi har bevist at folk kommer, og de betaler, sier Øyvind Sollie.

Les også: Dette får turistene til å måpe