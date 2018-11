Sånn ser det ut når man fjerner ras: – Det vekker nok guttungen i de fleste

– Det er en fantastisk artig jobb vi har, sier Kjetil Nørstebø i Mesta.

Han og Stian S. Hestad er to av Norges fjellsikrere. De har blant annet ansvaret for å klatre opp i fjellet og utløse store steiner som plutselig kan rase ned på veiene.

Det ser svært dramatisk ut når flere tonn stein raser like ved dem, men for mange er denne jobben viktig for å gjøre veiene tryggere.

I dag satses det mer på å rassikre farligere veier. I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029 er det satt av 24 milliarder kroner til rassikring.

Dermed vil det bli mange timer i fjellsiden for dem som jobber med fjellsikring her til lands.

– Det å rulle stein fra fjellsiden vekker nok guttungen i de fleste, sier Nørstebø, for mange kjent som en av deltakerne i årets utgave av «Farmen» på TV 2.

Livet i fjellsiden, er et flott liv. Det sier Kjetil Nørstebø. Foto: Stian S. Hestad

Dokumenterer store ras

Både Nørstebø og Hestad havnet i yrket som fjellsikrere ved en tilfeldighet. Hestad kjørte lastebil og Nørstebø byttet ut Nordsjøen med fjellskrenter.

Det er Hestad som har dokumentert den unike hverdagen de har rundt omkring i Norge.

– Er det litt størrelse på raset, er det kjekt å ha det på video, sier Hestad.

Stian S. Hestad gikk fra å være lastebilsjåfør til å bli fjellsikrer. Det er ikke en yrkesovergang han har angret på. Foto: Privat

Morsom og idyllisk arbeidshverdag

Kjetil Nørstebø & co. har en allsidig hverdag i fjellsiden. De jobber blant annet med å kartlegge områder og skru opp sikringsnett.

Selv om det regner store deler av sesongen på Vestlandet hvor de fleste oppdragene er, så er både utsikt og action med på å løfte luftige arbeidsdager.

– Det er rensking av stein som er moro, men man får også oppleve Norge. Ingen har heller et så flott kontor som oss. Jeg kunne ikke hatt en bedre jobb, sier Nørstebø.

Kjetil Nørstebø forteller at de har en allsidig hverdag som fjellsikrere, og de får mulighetene til å besøke steder som få får oppleve. Foto: Stian S. Hestad

Erfaring er alfa omega

Det ser svært dramatisk ut når fjellsikrerne løsner store steiner fra fjellsiden. Både Hestad og Nørstebø påpeker at sikkerheten er høyt prioritert.

Men det er ikke mange timer på skolebenken som kreves for å bli fjellsikrer.

– Det er ikke så komplisert. Du tar et ukeskurs i klatring, og det er egentlig det, sier Hestad, som påpeker at de alltid klatrer fra toppen og nedover.

Nørstebø legger til at erfaring fra feltet er veldig viktig, og han er glad for at Statens vegvesen stiller krav om at man må ha fem års erfaring som fjellklatrer.

– Det er viktig at man lærer av dem som har erfaring, for det er svært rare situasjoner som man kommer opp i, hvor man må ta riktige valg, sier Nørstebø.