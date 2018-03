Sammenligner diplomatutvisning med den kalde krigen

– Vi kjenner dette igjen fra Den kalde krigen. Og ut fra 70 års erfaring med jernteppe og tidligere utvisningsrunder, har vi sett at dette ikke fører noe positivt med seg, sier Lars Georg Fordal, leder ved Barentssekretariatet.

Han mener man heller trenger samarbeid, møter og dialog, enn å utvise russiske diplomater.

Mandag ble kjent at Norge utviser én russisk diplomat, som svar på giftsaken i Storbritannia. Reaksjonen kommer etter at over hundre russiske diplomater er blitt utvist fra 20 forskjellige land, som et koordinert straffetiltak mot Russland.

Selv om Fordal kaller situasjonen for et diplomatisk sjakkspill, og betegner den som lite konstruktiv, frykter han likevel ikke at barentssamarbeidet står i fare.

– Vi tror at her er det felles interesse om å samarbeide om spørsmål alle er interessert i å finne løsninger på. Her i nord fungerer samarbeidet som en åpen kanal, og vi ser at det kommer folk hit fra hele Europa for å lære av Norges gode samarbeid med Russland.

Rune Rafaelsen er ordfører i Norges eneste kommune med grense til Russland. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Frykter for grensesamarbeidet

Som ordfører i Sør-Varanger ser Rune Rafaelsen daglig hvor viktig det er å ha et godt samarbeid på tvers av grensen mot øst, og hvilke frukter det kan bære for byer som både Kirkenes i Norge og Murmansk i Russland – med mye lokal trafikk og utveksling av tjenester over grensen.

– Hvis situasjonen eskalerer ytterligere, og at noen for eksempel får tanker om å legge ned generalkonsulatet i Murmansk, eller får ideer om å stenge grensene, så kan dette være veldig skadelig, sier han.

Rafaelsen håper samarbeidet i nord fortsatt skal få lov til å utvikle seg på en positiv måte.

– Så klart er det viktig for Norge som Nato-land å markere solidaritet med Storbritannia, men det betyr ikke at man ikke kan ha et godt forhold her oppe i nord.

I Kirkenes mener støttegruppa til Frode Berg at det er dårlig nytt at en russisk diplomat nå blir utvist fra Norge. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vanskeliggjør saken til Frode Berg

I Kirkenes er det ikke kun forholdet Norge-Russland som skaper bekymringer og hodebry når Norge nå utviser en russisk diplomat. I Moskva sitter nemlig en av deres egne, spionsiktede Frode Berg.

– Dette vil gi et tilsvar fra Russland, og da er man inne i en negativ spiral. Man er nå på full fart inn i en kald krig-situasjon. Og jo mer man kødder til forholdet mellom Norge og Russland, jo vanskeligere blir det for Frode Berg-saken, sier Øystein Hansen.

Han er leder for støttegruppa for Frode Berg, og ønsker at norske myndigheter nå går inn i en politisk dialog med Russland for å få en løsning på Berg-konflikten.

Tidligere i år møtte Øystein Hansen utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hansen er leder for støttegruppa for Frode Berg. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kan være nøkkelen i spionsak

Også Frode Bergs norske advokat frykter situasjonen nå kan vanskeliggjøre en løsning for hans klient.

– Hva den politiske utviklingen knyttet til giftsaken i Storbritannia vil bety på kortere, eller lengre sikt for Frode Berg, er umulig å spå. Vi frykter naturligvis at dette kan virke negativt inn, sier advokat Brynjulf Risnes.