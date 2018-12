Samferdselsministeren: – Vi ser at vi er sårbare

– Folk skal oppleve at sikkerheten er ivaretatt, selv om man bor i utsatte områder, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Fredag var store deler av Øst-Finnmark uten mobilforbindelse etter en feil i en sentral i Vardø. Kommunene Gamvik, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord var uten mobilnett, internett og bredbånd. Nødnettet i Berlevåg og Båtsfjord var også nede, og Kystradioen var rammet i en periode på seks timer.

Jon Georg Dale opplyser at det er et prioritert mål for regjeringen å styrke den digitale infrastrukturen i områder som er spesielt utsatt.

– Vi ser at vi er sårbare, sier samferdselsministeren, som legger til at arbeidet med å forsterke den digitale infrastrukturen ble igangsatt i 2014.

Det er påbegynt et arbeid som skal styrke den digitale kommunikasjon i utsatte områder i Norge. Her er samferdselsminister Jon Georg Dale ved en annen utbygging i landet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Forsterker kommunesentrene

Elisabeth Aarsæther er direktør for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Hun sier de nå skal få avklart hva som har skjedd og hva som må gjøres for at det ikke skjer igjen.

Det pågår i dag en utbygging av nettet i Lebesby, Gamvik og Berlevåg. Det skal være på plass i 2019. Da kommer det inn to fiberpunkt til kommunesentret i stedet for ett i dag.

– Elektronisk kommunikasjon er livslinjen til alt i dag, sier Aarsæther.

Utbyggingsprogrammet som er påbegynt skal bidra til at når kommunikasjonsnettet bryter ned, så kan kommunen bruke mobiltelefon. Da rundt en basestasjon, som er et kommunesenter, i tre døgn.

– Da får man kalt inn mannskaper. Opprettet kontakt med sykehjem, for det å ikke kunne kommunisere er dramatisk, sier Aarsæhter.

Direktør hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Elisabeth Aarsæther, sier at de utbedringene av nettet i Lofoten har fungert. Den samme utbyggingen er nå påbegynt i Øst-Finnmark. Foto: NRK

Alternative kommunikasjonsplattformer

Det er private leverandører som leverer digital kommunikasjon i dag. Samferdselsminister Jon Georg Dale er klar på at det er viktig at det er et godt samspill mellom det private og offentlige.

TIL STORTINGET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ta saken opp i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Selv om staten har et ansvar, så er teletilbyderne ansvarlige, sier Dale.

Elisabeth Aarsæther mener det er viktig at kommuner og andre institusjoner som er kunder av dem som leverer tjenestene, sjekker ut avtalene.

– Har man de beste avtalene, vet man hvordan ting fungerer når det er utfall, for det er ikke slik at ting kan fikses på kort tid, sier Aarsæther

– All elektronisk kommunikasjon kan falle ut. Så det er alltid lurt å ha alternative kommunikasjonsplattformer. Se på kriseplanene og sørg for at man er god på flere felt.

Vil ta saken opp i Stortinget

Da telenettet fredag lå nede havarerte tre fiskere i Finnmark. De slet i tre timer med å få kontakt med kystradio og andre båter, og ble bistått av en russisk tankbåt.

Leder av Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum mener situasjonen er uhørt.

– Det som har skjedde det siste døgnet er totalt uakseptabelt, sier han.

Vedum viser til nedleggingen av Vardø Radio som fiskerlagene og lokale fiskere i fjor advarte sterkt imot. Vedum mener regjeringen gå tungt inn i prosessen og se om det skal gjenopprette systemer med tanke på «back up».

– Dette viser at man har gjort kysten mer sårbar og beredskapen dårligere. Vi må ta det opp i Stortinget og utfordre beredskapsminister Tor Mikkel Wara på det som har skjedd. Folk skal føle trygghet på at om de er i nød, skal i alle fall grunnsystemene fungere, sier han.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) er klar på at de på politisk nivå vil få en avklaring på hva som har skjedd og hva som må gjøres for å unngå liknende episoder i framtiden. Foto: Bård Wormdal / NRK

Framskynder møte med Fylkesmannen

Fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik, skulle egentlig møte Fylkesmannen på onsdag, men på bakgrunn av hendelsen på fredag vil hun framskynde dette møtet.

– Det er viktig å vite hva som er skjedd. Det som har skjedd er alvorlig. Så man må få svar på hvorfor nettet falt ut, og hva man kan gjøre at det ikke skjer igjen, sier Vassvik.