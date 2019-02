Sametingspresidenten: – Man må vel ikke hente en mann fra månen for å ta avgjørelser i samiske saker

Den samiske kulturen har i mange år stått steilt mot norske myndigheters praksis.

Reindriftssamene mener at de ikke har blitt hørt av staten, og Sametinget har lenge vært misfornøyd med hvordan organet som behandler reindriftssaker – Reindriftsstyret – fungerer.

Konflikten bunner i korthet i at samene har rett til og behov for å ta egne avgjørelser i saker som angår dem. Men Sametinget og andre samiske organer føler at norske myndigheter vil kontrollere, og delvis overprøve, denne selvbestemmelsen.

Hva er Reindriftsstyret? Ekspandér faktaboks Reindriftsstyret er et av de viktigste organene i forvaltningen av reindrifta i Norge. Styret behandler saker som angår næringen. I tillegg skal det fungere som faglig rådgivningsorgan overfor Landbruks- og matdepartementet som har det overordnede ansvaret for reindrifta. Styret skal bestå av sju personer: Fire oppnevnt av departementet – inkludert lederen, og tre oppnevnt av Sametinget.

Ønsker samisk leder

Denne konflikten har nå ført til at Sametinget boikotter Reindriftsstyret. De skulle egentlig ha utnevnt tre av sju medlemmer til styret, men siden august 2018 har styret kun fungert med fire medlemmer utnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

Bare én av de fire driver med rein.

– Sametingets medlemmer har vært i mindretall, og styrets leder har alltid vært oppnevnt av staten, forklarer sametingspresident Aili Keskitalo.

– I tillegg har departementet i flere tilfeller overstyrt Reindriftsstyret. Da kan man spørre seg hva vitsen med styret er.

Det har vært mange konflikter innenfor reindrifta de siste tiårene. I mars 2018 gikk et flertall i Sametinget inn for å boikotte det offentlige Reindriftsstyret. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Sametinget er klare til å utnevne sine medlemmer om så i neste uke, men da må departementet gi dem reell innflytelse, sier Keskitalo.

– Vi ønsker at i alle fall halvparten av medlemmene skal være samisk oppnevnte, inkludert lederen. Styrelederen må ha kompetanse innenfor reindrift – dette har ikke alltid vært tilfelle.

Mann fra månen

Lodve Solholm, en pensjonert fylkesmann fra Vestlandet, er styreleder nå.

Forklaringen på at lederen ikke har reindriftsbakgrunn, er at det er verdifullt med perspektiver utenfra – og en vil unngå habilitetsspørsmål.

Overfor de som er misfornøyde med saksbehandlingen i styret, påpeker leder Lodve Solholm at de er pålagt å forholde seg til og forvalte den gjeldende loven. – Vi kan følge opp og sende signaler til departementet om at politikk bør endres. Men det er kun Storting og regjering som kan vedta politikk, og Reindriftsstyret skal følge den. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– I et forvaltningsstyre er det fornuftig å ha bred kompetanse, sier Solholm.

– Det er selvfølgelig de som har skoen på som vet hvor den trykker, men utenfra kan man stille spørsmål som reindrifta ikke ser selv.

Fra samisk hold oppfattes dette som provoserende.

– Man må vel ikke hente en mann fra månen for å kunne ta avgjørelser i samiske saker. Det har vi klart fint selv i mange år, sier Keskitalo.

– Det virker som om samiske saker er de eneste hvor det ikke lønner seg å ha kunnskap om samiske forhold.

Skriver seg ut

Staten har nå varslet en forskriftsendring, slik at de kan utnevne medlemmer om Sametinget ikke gjør det.

Derfor mener Alf Johansen at Sametinget handler uklokt. Han er den eneste reindriftssamen som er utnevnt av staten til Reindriftsstyret.

– De skriver seg ut av å kunne ha innflytelse, sier han.

– Jeg begynner å tvile på hvilken tillit Sametinget bør ha i samiske samfunn.

– Det er reindrifta som blir lidende under Sametinget, sier reindriftsutøver og medlem av Reindriftsstyret, Alf Johansen. Foto: Morten Ruud / NRK

Reindrifta blir skadelidende

Leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, forstår boikotten.

– I et fagorgan må man kunne forvente at medlemmene har en viss peiling på hva reindrift er, sier hun.

Samtidig mener hun det er beklagelig at Sametinget har trukket seg ut.

– Det er reindrifta som blir skadelidende.

Liv Berit Hætta, direktør for avdeling for reindrift i Landbruksdirektoratet, påpeker at reindrifta er kompleks. Derfor er det desto viktigere at Sametinget er på ballen – for å opplyse og veilede.

– Det vil bestandig være ting man ønsker å gjøre bedre, men da må man i hvert fall ikke hoppe av toget – for da har vi mistet den stemmen.