Samboerpar filmet overgrep mot barn i Finnmark

Paret ble pågrepet som en del av en større aksjon mot nettverk for utveksling av overgrepsbilder i mars. De var da siktet for voldtekt, men siktelsen er nå utvidet til «grov voldtekt av barn under 14 år», ifølge Sør-Varanger Avis. Strafferammen er på 21 års fengsel, lovens maksimumsstraff.

I bevismaterialet inngår en film som paret selv har filmet. Den skal vise kvinnen og mannen utføre overgrep mot det fornærmede barnet, som ikke er deres eget, skriver Dagbladet. Ifølge Sør-Varanger Avis var barnet 3 år da overgrepet fant sted.

Erkjenner overgrep

Advokatfullmektig Jørn Are Gaski forsvarer kvinnen som er siktet for overgrep. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den siktede mannen har erkjent overgrepet i avhør og i retten og kvinnen har erkjent forholdene hun er siktet for. Ifølge Dagbladet oppfatter hun det imidlertid som at hun var i en tvangs- og trusselsituasjon.

– Vi vil vurdere å anke, men vi venter på den rettspsykiatriske rapporten som skal komme denne uka, opplyser advokatfullmektig Jørn Are Gaski, som er en del av advokatteamet til kvinnen, til Dagbladet.

Samboerparet har selv to barn, men retten er ikke kjent med at de har utført overgrep mot dem. Begge barna blir tatt hånd om av barnevernet.

Ikke tatt ut tiltale

Paret har vært varetektsfengslet siden aksjonen 21. mars, og det ble i Øst-Finnmark tingrett torsdag besluttet fengslingsforlengelse fram til hovedforhandlingen 23. oktober.

Det er litt uvanlig at saken allerede er forhåndsberammet, ettersom det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot paret. Årsaken til at det ikke er tatt ut tiltale, er at etterforskningen fremdeles pågår.

Finnmark politidistrikt ved Monica Lorentzen, Svein Erling Mikalsen og Morten Daae presenterte resultatene fra storaksjonen under aksjonen i april. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Stor aksjon i mars

Politiet aksjonerte mot 13 ulike adresser i Finnmark og samboerparet ble pågrepet under gjennomgang av databeslaget i aksjonen.

I tillegg til de to er 15 personer siktet for nedlastning av datamateriale som viser overgrep og seksualiserte framstillinger av barn.

Totalt ble 326 dataenheter med en datamengde på 112 terabyte beslaglagt. I tillegg kommer telefoner, minnepenner og andre type beslag, opplyste politiet i en pressemelding i april.