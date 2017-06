Russland: Forlenget amerikansk nærvær kan øke spenningen i nord

Det er typisk norsk å si nei til NATO sier historikere i et intervju med NTB. Noen av de viktigste avslagene kom da vår sikkerhet var mer truet enn i dag.

* Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 1957 at atomvåpen ikke må plasseres på norsk område. Det var et brudd med alliansens militærstrategi og forskjøv den reelle avgjørelsen i sikkerhetsspørsmål fra Stortinget til et partiforum.

* Samme år la Einar Gerhardsen «hånda på rattet» da han dro til NATOs ministerrådsmøte i Paris og fortalte på utenriksministerens vegne at Norge ikke blir med på noe atomkappløp.

* NATO fortsatte imidlertid forberedelsene og Forsvaret anskaffet raketter som kunne bruke atomstridshoder. I 1959 krevde NATOs øverstkommanderende, general Laurits Norstad, at taktiske atomvåpen måtte stasjoneres i Norge. I 1961 bekreftet imidlertid Arbeiderpartiets landsmøtet vedtaket fra 1957.

* Norge var det NATO-land som lengst motsatte seg det militære samarbeidet med Vest-Tyskland gjennom alliansen. Mellom 1958 og 1966 fremmet tyske militære med NATOs støtte en rekke forslag om støttepunkter i Norge. Alt ble avslått. Først etter 1980 aksepterte Norge Vest-Tyskland fullt ut som samarbeidspartner i NATO.

* I 1959 ble Norge tvunget til å akseptere to tyske offiserer i Nordkommandoen på Kolsås. Gjennom mange år pågikk det en konflikt med NATO som ønsket tallet utvidet.

* I 1973 anerkjente Norge DDR i strid med NATOs restriktive holdning overfor regimet i Øst-Tyskland.

* Under Borten-regjeringen irriterte Høyres utenriksminister John Lyng NATOs militære ledelse med sitt ønske om å gjøre Norge til en «formidler» mellom øst og vest.

* Samme regjerings forsvarsminister, Otto Grieg Tidemand, var den første forsvarsminister fra et NATO-land som besøkte Kreml i 1967.

* Da Norge åpnet en sivil flyplass på Svalbard i 1975 ble alle NATO-fly nektet å lande mens russerne fikk stasjonere et lite bakkemannskap på flyplassen. I stedet fikk NATO etablere Loran A- og Loran C-stasjoner på Jan Mayen.

* I 1980 nektet Norge US Marines som skulle forsvare norsk territorium etter punkt 5 i NATO-avtalen, å forhåndslagre militært utstyr i Nord-Norge. Etter lang debatt ble lagrene lagt til Trøndelag som ikke oppfylte militære behov.

* Gjennom flere tiår under den kalde krigen la Norge sterke begrensninger på allierte styrkers rett til å bevege seg til lands, til vanns og i luften i nordområdene. Alle militærøvelser som var trening i å forsvare norsk territorium, ble vanskeliggjort av de norske restriksjonene og allierte skip med atomvåpen om bord fikk ikke anløpe norske havner.

* Under hele den kalde krigen var det en konflikt mellom Norge og NATO om basepolitikken som med jevne mellomrom dukket opp, blant annet da det ble avslørt at et U2-fly landet på flyplassen i Bodø.