Russland: – Det bør ikke forbause Norge at vi vil beskytte landet vårt

Russland er den største trusselen mot Norge og Norges interesser. Det skriver Etterretningstjenesten i sin årlige trusselvurdering som ble lagt fram tidligere i mars.

De henviste til at Russland har modernisert og trent militærmakten til et nivå som gir Kreml økt handlingsrom, også i nordområdene og Arktis.

E-tjenesten peker på at russerne flere ganger det siste året har øvd på angrep mot norske mål. E-tjenestens sjef, Morten Haga Lunde, mener Russland stadig oftere viser muskler i nord.

– Det går mot en ny normalsituasjon i nord, som vil kjennetegnes av at russiske forsterkningsstyrker oftere trener i arktiske strøk og at militærmakten brukes mer aktivt til å signalisere russiske standpunkter, fastslår E-tjenesten.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, er klar på at de russiske militær øvingene mot norske mål ikke skaper tillit til Russland. Foto: Pressefoto / UD

Ubegrunnet konfrontasjonslinje

Uttalelsene til E-tjenesten har fått russiske myndigheter til å reagere. I en kommentar skriver den russiske ambassaden i Norge at de er kritiske til trusselvurderingen.

Den russiske ambassaden trekker fram at nyhetsoppslagene i etterkant av E-tjenestens trusselvurdering bidrar til en antirussisk retning i det offentlige rom.

– Til tross for våre forespørsler har Norge ikke gitt noen bekreftende fakta om «episoder», eller data om brudd på noen slags normer av folkeretten. Norske myndigheter har heller ikke utnyttet den eksisterende kommunikasjonskanalen mellom russiske og norske militære styrker, skriver den russiske ambassaden på Facebook.

Den russiske ambassaden i Norge har skrevet en kommentar på Facebook. De er klar på at E-tjenesten kun skaper en antirussiske stemning i det offentlige rom med uttalelser som de har kommet med den siste tiden. Foto: Øystein Windstad

– Bidrar ikke til å bygge tillit

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, er klar på at den militære russiske aktiviteten den siste tiden ikke gir grunnlag for å si at Russland ikke utgjør noen trussel for det norske folket.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at russiske fly ved flere anledninger det siste året har øvd angrep mot mål på norsk territorium. Det bidrar ikke til å bygge tillit, forutsigbarhet og stabilitet i nord, og fremmer ikke gode naboskapsforhold. Dette har vi uttrykt klart overfor russiske myndigheter, kommenterer Overland Andersen.

Den russiske ambassaden forsikrer imidlertid om det motsatte i sin kommentar.

For Norge er digital etterretning den mest alvorlige trusselen, mener E-tjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde. Russland er også den største trusselen mot Norge og Norges interesser. Foto: Truls A. Antonsen / NRK

Bør ikke overraske nabolandene

Russiske myndigheter mener Norge ikke vil ha en militær dialog med Russland. De hevder det norske forsvaret heller vil la seg diktere av andre utenfra.

– Istedenfor foretrekker Oslo fortsatt å nekte fullverdig dialog mellom de militære, og fremmer beskyldninger uten bevis i et offentlig rom, skriver russerne.

De føler at Norge lar seg diktere av Nato. De bekymres av økt aktivitet i det norske militæret, og av Nato-medlemmer som besøker norsk territorium.

Russland sier de kjenner godt til det de betegner som Natos provokative aktivitet, intensivitet av etterretningsflytokt, drift av hundrevis av militære objekter, implementering av antirakettforsvar og økning av antall militære kontingenter ved våre grenser.

– I den skapende toksiske atmosfæren skal ikke videre russiske tiltak for opprettholdelse av vårt lands sikkerhet vekke forbauselse hos noen norske eksperter og politikere, skriver den russiske ambassaden i Norge på Facebook.