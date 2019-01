Russland truer med å blokkere norsk nettavis etter intervju om selvmord

«Du har 24 timer til å avpublisere denne historien. Hvis ikke, vil nettsiden bli blokkert i Russland», skriver Roskomnadzor i et brev til The Barents Observer, ifølge nettavisen selv.

Redaktør i The Barents Observer, Thomas Nilsen, sier avisa hans på ingen måte kommer til å etterkomme kravet om sensur fra det russiske medietilsynet. Foto: Gyda Hesla

– Det russiske medietilsynet Roskomnadzor har sendt oss en klar beskjed om å avpublisere en artikkel som vi publiserte for fjorten dager siden, sier redaktør i The Barents Observer, Thomas Nilsen.

24-timers frist

Saken det russiske medietilsynet har reagert på er et portrettintervju med Dan Eriksson, en homofil samisk mann i Nord-Sverige, som står fram og forteller om prosessen om hvordan han kom ut av skapet og hvordan han jobber for å hjelpe andre.

– Dette er en sak som det russiske medietilsynet mener er ulovlig å publisere for det russiske publikum, og i og med at The Barents Observer publiserer på russisk språk, så har vi da fått denne advarselen, sier Nilsen til NRK.

Nå har nettavisen hans fått 24 timer på seg på å avpublisere artikkelen, heter det i brevet.

– Saken kommer til å være online også i tiden framover. Det er ikke det russiske medietilsynet som bestemmer hva slags saker The Barents Observer skal publisere eller avpublisere, sier redaktøren. Foto: Skjermdump / NRK

Reagerer på innhold om selvmord

– Vi står veldig klart på at dette er en artikkel vi mener har stor allmenn interesse, den går midt inn i en veldig viktig debatt som gjelder alle de fire landene her på Nordkalotten, inkludert Russland, sier Nilsen.

I artikkelen forteller intervjuobjektet Eriksson at han har levd mesteparten av sitt liv i fornektelse om sitt sanne jeg, og at han har måttet gå gjennom flere år med psykisk sykdom og to selvmordsforsøk før han fant motet til å snakke.

Ifølge The Barents Observer er det historien om selvmord og selvmordsmetoder som tilsynet reagerer på. Tilsynet mener artikkelen «oppmuntrer til selvmord» og «beskriver måter å begå selvmord».

Intervjuobjektet forteller blant annet om tre metoder han vurderte for å ta sitt eget liv på.

NRK kjenner til at det i 2016 var en selvmordsbølge blant ungdom i Russland, hvor en utfordring basert på ulike trinn, oppfordret unge til slutt å ta sitt eget liv. Etter dette har det russiske medietilsynet fulgt ekstra med på saker som omhandler selvmord.

Redaktøren i The Barents Observer tar advarselen på alvor, men holder på sitt.

– Vi tar advarselen selvfølgelig på største alvor. Vi har jurister i Russland som ser på ulike alternativ, men det som er helt klart – det er at The Barents Observer kommer ikke til å avpublisere saken, sier Thomas Nilsen.

– Det er totalt uaktuelt.

Redaktør Thomas Nilsen og daglig leder Atle Staalesen står bak nettstedet The Independent Barents Observer. De synes det er skremmende at Roskomnadzor nå går mot utenlandske medier. Foto: Amund Trellevik

– Russland tråkker langt over grensen

I Norge kan ikke Medietilsynet eller norske myndigheter kreve at redaktører avpubliserer saker. Norsk Presseforbund er sekretariat for Pressens Faglige Utvalg, som kan gi en smekk på fingrene til medier som bryter Vær varsom-plakaten.

Generalsekretær Elin Floberghagen i presseforbundet støtter redaktør Nilsens beslutning om å ikke etterkomme det russiske kravet.

– Norske redaktører avgjør selv hva som skal publiseres eller ikke. Russiske myndigheter skal selvfølgelig ikke ha noen rolle i dette, skriver hun i en e-post til NRK.

– Dessverre har vi i mange år sett at pressefriheten ikke har gode vilkår i Russland, men dette er å tråkke langt over grensen, fortsetter hun.

Floberghagen vil ikke umiddelbart ta en vurdering om omtalen av selvmordsmetodene strider med norske presseetikk.

– Hvorvidt artikkelen møter kravene til etikk kan vi først vurdere dersom vi mottar en klage på den, skriver hun

– Skremmende

Thomas Nilsen synes det er veldig synd at det russiske medietilsynet nå begynner å gå mot utenlandske medier.

– Vi vet jo at dette er en prosess som har rammet mange russiske aviser de siste årene, men at de trør over grensa til Norge – mot The Barents Observer, det synes jeg er skremmende.

Han poengterer at de ikke tar instrukser fra det russiske medietilsynet.

– Saken kommer til å være online også i tiden framover. Det er ikke det russiske medietilsynet som bestemmer hva slags saker The Barents Observer skal publisere eller avpublisere.

NRK har tirsdag ikke fått kontakt med representanter fra det russiske medietilsynet.