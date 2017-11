Russland refser Norge – igjen

Det startet tidligere denne uka. En oberstløytnant ved Forsvarets høgskole hevdet russiske atomvåpen nært den norske grensen kunne dra Norge inn i en hybridkrig (se faktaboks).

NRKs artikkel resulterte i umiddelbar reaksjon, først via den russiske ambassadens facebooksider. I dag sendte ambassaden ut en formell pressemelding, der landet på nytt kommer med kraftig kritikk av Norge:

Det som er beskrevet som «hybrid angrep» på Norge (f.eks. «forurensing av drikkevannet i Bergen», «FSB-agenter ved den russiske ambassaden i Oslo som iscenesetter trusler mot familie og venner til den norske statsministeren, forsvarsministeren og høyere militære» osv.) minner om scenarioer til dårlige Hollywood-filmer, ikke en seriøs ekspertanalyse.

Skriver altså ambassaden i en pressemelding.

Russlands ambassade i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Spesielt

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt mener reaksjonen er interessant.

– Nå har det jo vært flere slike utspill fra den russiske ambassaden det siste året, noe som representerer noe nytt i ordskiftet i forholdet til Norge og norsk offentlighet. Det som er spesielt, er at den russiske ambassaden velger å gå inn i en krangel om en artikkel som ikke representerer noe offisielt, norsk utspill, sier han.

– Kan utspill som dette skade forholdene mellom landene?

– Nei, jeg vil ikke si det er så epokegjørende. Man har jo sett flere slike ting tidligere. Senest i vinter var det jo flere utspill. Det er åpenbart viktig for ambassaden å få frem at det er Norge som er problemet, og ikke Russland, påpeker Moe.

Kritikk

Ambassaden fortsetter med å kritisere Norge for å ha avbrutt militærpolitiske forbindelser mellom Norge og Russland. Dette skjedde i 2014, etter initiativ fra Oslo, heter det.

Samtidig velger Russland å trekke frem positive elementer i forholdet mellom landene.

Våre forhold kan og skal imidlertid være gode som livet selv tilsier. Det siste eksemplet er en felles søkeoperasjon på Spitsbergen i forbindelse med en ulykke med et russisk MI-8 helikopter. Spesialister som ble sendt fra begge hovedstedene, samt sysselmannen og hennes stab viste seg fra beste siden. Nordområdene forener oss gjennom tykt og tynt. Et særegent forhold, gjensidig hjelp og godt samarbeid har her lange tradisjoner – det er umulig å overleve der på en annen måte.

Arild Moe er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, med forhold i Russland og Arktis som spesialområde. Foto: Privat

– Det er interessant å legge merke til at ambassaden trekker frem det gode samarbeidet og den gode innsatsen fra Norge i forbindelse med helikopterulykken på Svalbard. De ser jo absolutt lyspunkter. Når det er sagt, er jo dette brevet en gjennomgang av det norsk-russiske forholdet slik de ser det, og en markering av at de er misfornøyd med situasjonen.