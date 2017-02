Russland nye ambassadør med skarp advarsel til Norge

Det er Russlands nye ambassadør i Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, som uttaler at Norge i utgangspunktet ikke har noe å frykte når det gjelder naboen i Nord-Øst.

– Det er ingenting i den russiske, strategiske «lesningen» som har forandret seg i vurderingen av Norge. Men i dag ser vi noen aktiviteter av den typen som aldri fant sted i fortiden, sier Ramishvili til nettstedet High North News.

Det har den siste tiden kommer fram i flere saker som Klassekampen har skrevet, at forsvarsdepartementet har vist interesse for å ta del i et rakettskjold. Dette har også russiske myndigheter plukket opp, og også tidligere i år advarte ambassaden om et norsk rakettforsvar.

Nato i grenseområdene

– Det vil være en del av det å forsterke Natos deltagelse på vår grense. Det er opp til Norge å avgjøre dette og velge hvilken vei landet vil gå. Vil dere sette grensene i fare med å lage vanskeligheter for Russland, og med det forverre situasjonen, eller ønsker Norge å redusere denne faren?, spør Ramishvili.

Ambassadører legger til at Russland vil hjelpe Norge å bli kvitt de bekymringene de måtte ha, hvis Norge velger å redusere Natos deltagelse i grensestrøkene.

– Det kan jeg forsikre, sier ambassadøren.

Utenriksminister Børge Brende besøkte nylig Kirkenes og Kirkeneskonferansen. Her slo han en prat med Norges generalkonsul i Murmansk, Ole Andreas Lindeman. Foto: Stian Strøm / NRK

Brende besøker Russland i mars

For kort tid siden fikk den Russiske ambassaden i Norge stor oppmerksomhet, etter at representanter fra den norske utenriks- og forsvarskomiteen ikke fikk komme inn i landet på et offisielt besøk. Sist uke ble det likevel klart at Norges utenriksminister Børge Brende skal besøke Russland i mars, et besøk som vil være det første på flere år.

Samme dag som denne nyheten kom traff Brende den russiske utenriksministeren, men ifølge VG skal ikke Brende ha fått inntrykk av at Sergei Lavrov var klar over det uvanlige ambassadebrevet som den Russiske ambassaden sendte ut for en uke siden.

– Jeg fikk ikke noe som helst inntrykk at han var klar over dette brevet. Tvert imot sa han at han satte pris på at jeg kommer til Arkhangelsk, sa Brende til VG.

Til NRK under Kirkeneskonferansen understreket Brende at forholdet med Russland i nord er godt, selv om situasjonen er vanskeligere.

Frykter forverring

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen har tidligere advart Norge mot å bli med i Natos rakettskjold.

Hun frykter at en allerede «skremmende heftig» konflikt med Russland kan bli forverret.

– Et bidrag til rakettforsvaret vil bli sett på som en del av en trend der Norge ikke lenger er et balanseland mellom øst og vest, men mye sterkere knyttet til et USA som de ser på som offensivt overfor Russland, sa Wilhelmsen til Klassekampen tidligere i år.