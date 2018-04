Risikerer smell på 170 millioner ved nye Kirkenes sykehus

Pengene som brukes for å rette opp feil og mangler ved nye Kirkenes sykehus tas fra Finnmarkssykehusets budsjetter. Vi er bekymret for at dette vil få følger for andre helsetilbud i Finnmark, sier Mariann Wollmann Magga, leder i Sør-Varanger Arbeiderparti.

Magga viser til at Finnmarkssykehuset drifter flere ulike tilbud over hele Finnmark.

– Det er mange enheter rundt omkring utenfor vår kommune også. Får forsinkelsene store økonomiske konsekvenser for Finnmarkssykehuset frykter vi jo at dette går ut over tjenestetilbudet for folk i fylket, sier Magga.

Det er imidlertid ingenting som tilsier at overskridelsene ved nye Kirkenes sykehus skal gå ut over tjenestetilbudet i Finnmark for øvrig, sier kommunikasjonssjef Ivar Greiner i Finnmarkssykehuset.

– Vi er fullt klar over at dette er en tøff prosess. De ansatte skal drifte dagens gamle sykehus samtidig som man er involvert i flytteprosessen. I tillegg kommer usikkerheten rundt tidspunkt for selve innflytting. Men det er ingenting som tyder på at denne usikkerheten vil gå ut over pasientbehandling, sier Greiner.