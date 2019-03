Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Revisjonen mener myndighetene gjør for lite for å hindre skadevirkninger av oljevirksomhet for miljøet, og ber om bedre samarbeid mellom departementene.

Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, understreker Riksrevisjonen.

– Alvorlig

– Dette er en alvorlig rapport, sier WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.

– Riksrevisjonens undersøkelser viser at forvaltningen av petroleumsvirksomheten i nordområdene er svært dårlig koordinert og faren for å ødelegge for natur og fiskeri er ikke tatt hånd om på en forsvarlig måte, sier WWF Verdens naturfond, sier Solhjell.

– Et oljesøl i Barentshavet vil potensielt være katastrofalt for naturen og fiskeri. Dette gjelder spesielt for de mange sårbare og verdifulle områdene i nord, som for eksempel iskantsonen.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell er kritisk til myndighetenes håndtering av petroleumsvirksomheten i nordområdene. Foto: Amanda Åsberg

Rapporten bør få konsekvenser

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, mener at resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelser må få konsekvenser, både for oljeselskapene og myndighetene.

– Det er på tide med et kraftig oppgjør med den forvaltningen som har vært gjeldende de siste årene. Nå må hensynet til miljø og sikkerhet bli satt i høysetet, sier Lundberg i en pressemelding.

Naturvernforbundet mener at det er blitt gamblet på at det vil løse seg med bedre teknologi en gang i framtida.

– Oljevernberedskapen er ikke god nok til å takle værforholdene i nordområdene. Likevel har man altså i lang tid gitt full gass for oljeboring uten tanke på konsekvensene, sier Silje Ask Lundberg.

Kjemikalieutslipp

Rapporten fra Riksrevisjonen konkluderer også med at Klima- og miljødepartementet ikke gjør nok for å ha et godt grunnlag for å kunne vurdere når det må iverksettes tiltak.

Målet er at det ikke skal være utslipp av miljøskadelige kjemikalier fra petroleumsvirksomheten, men det har vært flere store utslipp av kjemikalier i Barentshavet.

Det har for eksempel blitt sluppet ut brannskum med farlige kjemikalier fra Goliat-plattformen før den kom i drift i Barentshavet.

Miljømyndighetene får også kritikk for å gjøre for lite for å sikre bedre miljørisiko- og beredskapsanalyser gjennom samarbeid med næringen.

Brannskummet som ble sluttet ut fra Goliat i 2016 inneholdt såkalte svarte kjemikalier. Dette er stoffer som er lite nedbrytbare. Foto: Grafikk: News on request

Samarbeid

– Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hverandres kompetanse godt nok for å sikre en robust og effektiv beredskap. Samarbeidet om å stille krav til og å følge opp oljevernberedskapen er kritikkverdig, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Også Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet bes om å samarbeide bedre.

– Samordningen av oljevernberedskapen i Barentshavet er ikke godt nok avklart, og det er kritikkverdig, heter det i rapporten.

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.

